Gol, dolor y angustia: Lamine Yamal dejó la cancha lesionado y preocupa de cara al Mundial

Resumen para apurados
- Lamine Yamal se lesionó este sábado durante el duelo Barcelona-Celta tras anotar un penal, lo que encendió alarmas en la selección española a 50 días del inicio del Mundial.
- El atacante pidió el cambio tras sentir un tirón al patear. Se retiró del campo entre lágrimas y desazón, mientras el cuerpo médico aguarda estudios para evaluar la gravedad.
- La lesión genera gran incertidumbre en España por la cercanía de la cita mundialista. El diagnóstico final determinará si la joya del Barcelona podrá disputar el torneo.
La selección de España quedó en estado de alerta luego de lo ocurrido con Lamine Yamal en el encuentro entre Barcelona y Celta de Vigo. El joven delantero, una de las principales figuras del combinado nacional, convirtió un penal durante el partido, pero inmediatamente después mostró claros signos de dolor físico y preocupación, en una escena que generó impacto tanto dentro como fuera del estadio.
Luego de rematar desde los doce pasos, Yamal acusó una molestia muscular y prácticamente no tuvo tiempo de celebrar la conquista. El atacante levantó la mano de inmediato, miró hacia el banco de suplentes y pidió ser reemplazado al advertir que no podía seguir compitiendo con normalidad.
El futbolista abandonó el terreno de juego con visibles muestras de angustia y caminó lentamente hacia el vestuario. Las cámaras de la transmisión oficial siguieron su recorrido por el túnel, donde se lo observó llorando y con una marcada desazón por la situación.
La reacción del público fue inmediata. El estadio quedó en silencio por algunos segundos, sin entender con claridad qué había ocurrido, mientras los hinchas seguían atentos cada imagen del delantero dejando la cancha en medio de una gran incertidumbre.
Esperan estudios y un parte médico oficial
A 50 días del inicio del Mundial, en España ahora aguardan los estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión y conocer si Yamal podrá llegar en plenitud a la gran cita internacional.