Gol, dolor y angustia: Lamine Yamal dejó la cancha lesionado y preocupa de cara al Mundial

La selección de España quedó en estado de alerta luego de lo ocurrido con Lamine Yamal en el encuentro entre Barcelona y Celta de Vigo. El joven delantero, una de las principales figuras del combinado nacional, convirtió un penal durante el partido, pero inmediatamente después mostró claros signos de dolor físico y preocupación, en una escena que generó impacto tanto dentro como fuera del estadio.