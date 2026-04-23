Murió Darrell Sheets, uno de los rostros más reconocidos del reality “¿Quién da más?”

De acuerdo con la agencia EFE, agentes del Departamento de Policía de Lake Havasu City, en el condado de Mohave, acudieron al domicilio del ex participante tras el aviso de una persona fallecida. En el lugar, encontraron a un hombre con lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida en la cabeza. Fue declarado muerto en la escena y posteriormente identificado como Sheets por el médico forense. El caso continúa bajo investigación.