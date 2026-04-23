Murió Darrell Sheets, uno de los rostros más reconocidos del reality “¿Quién da más?”

Resumen para apurados
- Darrell Sheets, estrella del reality "¿Quién da más?", fue hallado muerto a los 67 años en su casa de Arizona. La policía investiga el hecho como un presunto suicidio.
- Apodado "The Gambler", Sheets participó 13 años en el ciclo de A&E hasta 2023. Recientemente se había radicado en Lake Havasu, donde administraba una tienda de antigüedades.
- La cadena A&E lamentó la pérdida de un integrante histórico del programa. Su muerte conmociona a los seguidores del género y marca el fin de una era para el reality de subastas.
Darrell Sheets, uno de los rostros más reconocidos del reality estadounidense “¿Quién da más?”), murió a los 67 años en Arizona, Estados Unidos. Según informaron las autoridades, su fallecimiento es investigado como un posible suicidio.
De acuerdo con la agencia EFE, agentes del Departamento de Policía de Lake Havasu City, en el condado de Mohave, acudieron al domicilio del ex participante tras el aviso de una persona fallecida. En el lugar, encontraron a un hombre con lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida en la cabeza. Fue declarado muerto en la escena y posteriormente identificado como Sheets por el médico forense. El caso continúa bajo investigación.
Apodado “The Gambler” (El apostador), Sheets alcanzó popularidad como uno de los protagonistas del programa del canal A&E que durante más de una década mostró las subastas de depósitos de almacenamiento abandonados en Estados Unidos.
Sheets formó parte del ciclo durante 13 años, hasta su salida en 2023. Tras dejar la televisión, se radicó en Arizona, donde abrió una tienda de antigüedades llamada “Havasu Show Me Your Junk”.
A través de un comunicado, A&E lamentó su fallecimiento: “Nos entristece profundamente la muerte de Darrell ‘The Gambler’ Sheets, un querido miembro de nuestra familia de Storage Wars. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles”.