Desde Marianela Mirra hasta Danielik Star: uno por uno, los tucumanos que pasaron por Gran Hermano

La puerta se abrió, las luces bajaron y el país ya mira. Cada nueva edición de Gran Hermano renueva promesas, estrategias y polémicas. Y esta vez, para Tucumán, la expectativa tiene nombre propio: Danelik Star, la influencer de Juan Bautista Alberdi que acaba de ingresar a la edición actual del reality de Gran Hermano Argentina.
Con millones de seguidores en redes, canciones propias y un perfil construido en el ecosistema digital, Danelik representa una nueva generación de participantes: jóvenes que no llegan desde el anonimato absoluto, sino con una comunidad ya consolidada. Pero no es la primera tucumana en cruzar esa puerta. Antes que ella hubo nombres que marcaron distintas etapas del programa y del fenómeno mediático.
La estratega que ganó
Hablar de tucumanos en Gran Hermano es, inevitablemente, empezar por Marianela Mirra. En 2007 se consagró campeona de Gran Hermano 4 y se convirtió en una de las jugadoras más recordadas del formato. Su “espontánea” -una jugada estratégica que cambió el rumbo del juego- quedó en la memoria colectiva del programa. Afuera, la fama fue inmediata: presencia en programas de alto rating, tapas de revistas y un nivel de exposición que pocas veces volvió a repetirse para un participante tucumano. Con el paso del tiempo, Mirra se alejó de la televisión, retomó sus estudios y ejerció como abogada. En los últimos años volvió a ocupar espacio mediático por situaciones personales que reavivaron el interés público sobre su figura. A casi dos décadas de su triunfo, sigue siendo la referencia inevitable cuando se habla de tucumanos en el reality.
Protagonismo y exposición
En 2011 fue el turno de Solange Gómez Abraham, quien integró el elenco de Gran Hermano 2011. Su paso por la casa estuvo marcado por discusiones, alianzas y una fuerte presencia en las galas. No ganó el certamen, pero supo capitalizar la visibilidad que da el programa: participó en temporadas teatrales, realizó producciones gráficas y mantuvo durante un tiempo un perfil mediático activo. Con los años, su exposición disminuyó, aunque sigue siendo recordada por quienes siguieron aquella edición atravesada por conflictos intensos y altos niveles de audiencia.
Música como trampolín
La edición 2023 trajo otro nombre tucumano. Federico Farías, conocido artísticamente como “Manzana” o “Big Apple”, participante de Gran Hermano 2023.
A diferencia de Mirra y Gómez, Farías ingresó con una carrera musical ya en marcha dentro del género urbano. Su paso por la casa lo consolidó en términos de visibilidad nacional, aunque también atravesó polémicas y fuertes debates en redes sociales. Tras su salida, continuó impulsando su carrera artística, combinando shows, lanzamientos y presencia en plataformas digitales.
En su caso, el reality funcionó como amplificador de un proyecto previo más que como punto de partida.
Perfil fuerte
La edición 2025 también tuvo presencia tucumana con el ingreso de Petrona Jerez. Con una historia de vida atravesada por desafíos personales, la jefa de familia entró a la casa con un perfil marcado por la frontalidad y la autenticidad. Su relato -ligado a experiencias difíciles y a una personalidad directa- fue parte de su carta de presentación ante el público.
Durante su paso por el reality logró instalarse en varias galas por sus opiniones firmes y su carácter, aunque no llegó a las instancias finales del certamen. Afuera, su participación generó repercusión en Tucumán y reforzó esa idea que suele repetirse en cada edición: la provincia siempre tiene alguien que da que hablar dentro de la casa.
Creadora de contenido
El ingreso de Danelik Star parece marcar otro momento del programa. Influencer, cantante y generadora de contenido, llega con una lógica distinta ya que entiende el lenguaje de la viralización y la construcción de personaje en tiempo real.
“No lo podía creer. Lloré cuando entró, lloré todo”, contó Nancy, su mamá en diálogo con LG Play. Y contó que hace dos años, la joven decidió dejar la provincia para instalarse en Buenos Aires.
“Se fue para crecer, para empezar con la música y seguir siendo influencer”, explicó su madre.
Si en 2007 el impacto se medía en rating televisivo, hoy también se contabiliza en reproducciones, clips compartidos y tendencias digitales. No obstante, el ingreso al reality no fue una decisión fácil para la familia.
“Me daba miedo la exposición”, confesó Nancy. Sabe que la casa amplifica todo pero destacó el vínculo de Danelik con su público. “Mucha gente la sigue porque es muy buena”, afirmó.
Desde la consagración de Mirra hasta la apuesta digital de Danelik, el recorrido tucumano por Gran Hermano refleja también la evolución del propio formato: del fenómeno televisivo masivo de los 2000 a la plataforma híbrida de entretenimiento y redes que es hoy.