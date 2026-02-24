Desde Marianela Mirra hasta Danielik Star: uno por uno, los tucumanos que pasaron por Gran Hermano

La estratega que ganó

Hablar de tucumanos en Gran Hermano es, inevitablemente, empezar por Marianela Mirra. En 2007 se consagró campeona de Gran Hermano 4 y se convirtió en una de las jugadoras más recordadas del formato. Su “espontánea” -una jugada estratégica que cambió el rumbo del juego- quedó en la memoria colectiva del programa. Afuera, la fama fue inmediata: presencia en programas de alto rating, tapas de revistas y un nivel de exposición que pocas veces volvió a repetirse para un participante tucumano. Con el paso del tiempo, Mirra se alejó de la televisión, retomó sus estudios y ejerció como abogada. En los últimos años volvió a ocupar espacio mediático por situaciones personales que reavivaron el interés público sobre su figura. A casi dos décadas de su triunfo, sigue siendo la referencia inevitable cuando se habla de tucumanos en el reality.