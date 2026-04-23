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Cómo eran los servicios de prostitución que ofrecía la empresa de Milán y en la que aparecen mencionados futbolistas

La investigación judicial sostiene que, bajo una fachada de lujo y hospitalidad VIP, la firma organizaba fiestas privadas, acceso a clubes exclusivos y presuntos “servicios extra”.

EN LA MIRA. Emanuele Buttini es el dueño de la empresa MADE Luxury Concierge, que organizaba fiestas privadas con servicios extras. EN LA MIRA. Emanuele Buttini es el dueño de la empresa MADE Luxury Concierge, que organizaba fiestas privadas con "servicios extras".
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Milán investiga a la firma MADE Luxury Concierge por liderar una red de prostitución y drogas que involucra a futbolistas de la Serie A en Italia.
  • La empresa funcionaba como pantalla de hospitalidad VIP para organizar fiestas privadas. Hay cuatro detenidos y se incautaron bienes por más de 1,2 millones de euros.
  • Aunque los jugadores mencionados no están imputados, el caso amenaza la reputación del deporte europeo mientras la investigación profundiza en nexos con clubes de élite.
Resumen generado con IA

Un caso que mezcla lujo, fútbol y una investigación judicial de alto impacto sacude a Italia. Según publicó La Gazzetta dello Sport, la Justicia de Milán profundiza la pesquisa sobre MADE Luxury Concierge, una firma que se presentaba como agencia de hospitalidad premium y que, según los documentos del expediente, habría funcionado como pantalla para organizar fiestas privadas, servicios exclusivos y una presunta red ligada a prostitución y drogas.

La causa derivó en la detención de Emanuele Buttini, Deborah Ronchi y otros dos colaboradores, acusados de explotación de la prostitución, asociación ilícita y lavado de dinero. Según la investigación, además fueron incautados bienes por más de 1,2 millones de euros.

De acuerdo con la pesquisa, la empresa ofrecía paquetes para clientes de alto perfil que incluían acceso a villas de lujo, reservas en restaurantes y clubes exclusivos de Milán, organización de eventos privados, choferes, chefs personales y membresías VIP. Pero detrás de esa fachada, los investigadores sostienen que existía un circuito paralelo de acompañantes, consumo de óxido nitroso (el llamado “gas de la risa”) y encuentros reservados para figuras del deporte.

Los nombres de futbolistas que aparecieron en la causa

El caso tomó mayor dimensión porque entre los nombres que surgieron en medios italianos aparecen futbolistas ligados a clubes como Inter, Milan, Juventus, Lazio y Napoli. También trascendieron menciones a Dean Huijsen, Víctor Osimhen, Daniel Maldini y Samuele Ricci, aunque la Justicia aclaró que los clientes no están imputados y que no se especificó qué tipo de servicios habría contratado cada uno. 

La investigación sostiene además que la estructura habría operado desde 2019, incluso durante la pandemia, con más de cien mujeres involucradas. Las escuchas y testimonios incorporados al expediente siguen ampliando un caso que amenaza con seguir salpicando al deporte europeo.

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