Cómo eran los servicios de prostitución que ofrecía la empresa de Milán y en la que aparecen mencionados futbolistas

De acuerdo con la pesquisa, la empresa ofrecía paquetes para clientes de alto perfil que incluían acceso a villas de lujo, reservas en restaurantes y clubes exclusivos de Milán, organización de eventos privados, choferes, chefs personales y membresías VIP. Pero detrás de esa fachada, los investigadores sostienen que existía un circuito paralelo de acompañantes, consumo de óxido nitroso (el llamado “gas de la risa”) y encuentros reservados para figuras del deporte.