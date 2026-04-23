Manzano Amargo: dónde queda el pueblo argentino de las cataratas que sorprende a turistas

Manzano Amargo ofrece experiencias auténticas, desde el pie cordillerano. En este destino los valles y cumbres parecen cinematográficos bajo noches llenas de estrellas brillantes. El camino exige manejar prudentemente por la presencia constante arrieril trasladando sus animales hacia zonas veraneras. En el norte de Neuquén queda esta pequeña localidad cordillerana a la que se accede principalmente por la ruta provincial N° 54.