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Manzano Amargo: dónde queda el pueblo argentino de las cataratas que sorprende a turistas

El camino exige manejar prudentemente por la presencia constante arrieril trasladando sus animales hacia zonas veraneras.

Manzano Amargo: dónde queda el pueblo argentino de las cataratas que sorprende a turistas Destino Manzano Amargo
Por Virginia Daniela Gómez Hace 19 Min

Resumen para apurados

  • Manzano Amargo, en el norte de Neuquén, atrae a turistas con sus imponentes cascadas y cielos estrellados, destacando por su cultura de trashumancia y acceso por la ruta provincial 54.
  • El destino cuenta con saltos como La Fragua y servicios de cabañas. El acceso de ripio requiere precaución ante el constante movimiento de arreos animales por los caminos locales.
  • La mejora en infraestructura y su riqueza paisajística posicionan al pueblo como un referente del turismo de naturaleza, potenciando el desarrollo económico y la identidad regional.
Resumen generado con IA

Manzano Amargo ofrece experiencias auténticas, desde el pie cordillerano. En este destino los valles y cumbres parecen cinematográficos bajo noches llenas de estrellas brillantes. El camino exige manejar prudentemente por la presencia constante arrieril trasladando sus animales hacia zonas veraneras. En el norte de Neuquén queda esta pequeña localidad cordillerana a la que se accede principalmente por la ruta provincial N° 54.

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La cultura regional reside en la trashumancia, actividad que viajeros observan mientras transitan la vía 54 de ripio. Malvina Antiñir, presidenta del fomento, resalta importancia sobre respetar el paso animal por el camino. Este rincón carece de contaminación lumínica, permitiendo un firmamento reluciente con intensidad nocturna. Quienes visitan el lugar encuentran servicios básicos como conectividad wifi o cabañas frente al río Neuquén.

Las cascadas que vale la pena conocer de Manzano Amargo

Cascada La Fragua

Aquel salto hídrico con cuarenta metros constituye el atractivo más célebre, ubicado a escasos kilómetros del casco urbano. El arroyo homónimo nutre la caída tras nacer en surgientes boscosas dentro de Llao Llao. Recientemente, el sitio incorporó un parador gastronómico provisto de sanitarios y miradores peatonales. 

Cascada Escondida

Siguiendo el acceso empinado, aparece una pequeña vertiente rodeada por ñires achaparrados. La caída se sitúa cerca de La Fragua, ofreciendo otra perspectiva distinta del entorno montañoso. Fauna local tipo zorros o liebres suele merodear entre bardas circundantes.

Cascada Las Tapaderas

Llegar hasta este tesoro oculto demanda caminata de casi tres horas partiendo desde la villa. El sendero asciende hacia Quebrada Honda, justo en la bifurcación para Laguna Navarrete. Los turistas recorren cinco kilómetros con geografía compleja buscando apreciar la secreta descarga de agua. Debido a la dificultad del terreno, se sugiere buscar asesoramiento de baqueanos locales evitando extravíos. 

Manzano Amargo: dónde queda el pueblo argentino de las cataratas que sorprende a turistas Manzano Amargo

Cascada Pichi Ñire

Situada al este, esta caída pequeña exige un trekking extenso entre paisajes de crianceros trashumantes. El fotógrafo Brian Muñoz resalta que desde el punto elevado se observan panorámicas increíbles. Cerca del salto se halla el cementerio primigenio regional, otorgando valor histórico al trayecto. La vista permite contemplar Los Bolillos y la silueta del volcán Domuyo de fondo.

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