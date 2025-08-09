Tres joyas escondidas de la Patagonia que enamoran con su naturaleza y autenticidad

A solo 200 kilómetros del aeropuerto de El Calafate, el acceso a El Chaltén ya es una experiencia en sí misma, transitando tramos escénicos de la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 41. Una vez allí, el visitante se encuentra con montañas majestuosas, lagunas de aguas calmas y glaciares milenarios. El cerro Fitz Roy, ícono del lugar, domina la vista y atrae a escaladores y fotógrafos de todo el mundo.