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Argentina suma otro destino premiado: la ONU eligió a un pueblo como una de las mejores villas turísticas del mundo

Además de Maimará en Jujuy, una pequeña comunidad entre los humedales más grandes de Sudamérica se consagró como otra villa turística por excelencia.

Caros Pellegrini, una comunidad de los Esteros del Iberá entre las mejores del mundo. Caros Pellegrini, una comunidad de los Esteros del Iberá entre las mejores del mundo. (Imagen web)
Por Luisina Acosta Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • ONU Turismo distinguió a Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes) y Maimará (Jujuy) como mejores villas turísticas del mundo 2025 por su sostenibilidad y preservación cultural.
  • Elegidos entre 270 candidatos globales, estos pueblos destacan por su modelo de turismo lento y sustentable en áreas clave como los Esteros del Iberá y la Quebrada de Humahuaca.
  • Los premios posicionan a Argentina como líder en destinos de naturaleza e identidad cultural, impulsando un modelo de desarrollo que protege el patrimonio y la biodiversidad.
Resumen generado con IA

Lejos de las compras en los shoppings o las visitas a un nuevo local de una cadena rápida, el turismo más lento es aquel que propone vincularse de forma íntegra con el lugar que se visita. Allí, los esfuerzos de las comunidades por recibir a sus visitantes representan una labor integral que pone el patrimonio cultural y los valores locales como una de las atracciones principales. Y entre las aguas laberínticas, yaguaretés y ciervos de los pantanos, la primera puerta de entrada a los Humedales del Iberá se consagró como uno de los mejores pueblos elegidos por la ONU.

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Colonia Carlos Pellegrini resguarda su categoría de acceso más importante a los Esteros del Iberá, en Corrientes, de una manera sustentable y que involucra a gran parte de la población. En esta localidad, la mayor parte de la sociedad trabaja de forma directa o indirecta en la actividad recreativa, salvaguardando sus recursos naturales y adoptando un modelo respetuoso con el entorno, dando lugar a la convivencia entre los viajeros y un grupo humano que en conjunto trabaja por recibir a quienes arriban al hogar de uno de los humedales más importantes y con mayor biodiversidad de Sudamérica.

Un reconocimiento internacional

Carlos Pellegrini fue elegida por la ONU como una de las mejores villas turísticas del mundo en la edición 2025 del programa Best Tourism Villages. La distinción otorgada por ONU Turismo en China no es casualidad. El pueblo compitió contra 270 candidatos de 65 países, destacándose por su capacidad para preservar sus tradiciones y el ecosistema de la Laguna Iberá, un Sitio Ramsar de 1.300.000 hectáreas que es orgullo nacional.

Quienes visitan esta joya correntina se encuentran con una propuesta que va más allá del simple avistaje. La experiencia Iberá se vive en el Centro de Interpretación, recorriendo senderos de selva y pastizales donde los carpinchos y más de 350 especies de aves son los anfitriones silenciosos.

Experiencias en el corazón del humedal

Las opciones para conectar con el entorno son variadas y auténticas: van desde paseos en lancha, ideales para contemplar los atardeceres sobre la laguna; bote a botador, una navegación silenciosa y ancestral por los canales más estrechos; caminatas nocturnas, una oportunidad única para descubrir la vida silvestre bajo el cielo estrellado del litoral y la cultura regional. Allí, entre mates y asados en el camping municipal, la arquitectura tradicional y las artesanías completan un cuadro que parece detenido en el tiempo.

Pellegrini no estuvo solo en este reconocimiento. El norte argentino también celebró con la distinción de Maimará, en Jujuy, cuya emblemática "Paleta del Pintor" cautivó al jurado internacional. Por su parte, la comuna cordobesa de San Javier y Yacanto obtuvo el premio del Programa Upgrade, consolidando a la Argentina como un referente mundial en destinos que invitan a disfrutar del contacto directo con la naturaleza y la identidad cultural.

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