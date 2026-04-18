Argentina suma otro destino premiado: la ONU eligió a un pueblo como una de las mejores villas turísticas del mundo

Lejos de las compras en los shoppings o las visitas a un nuevo local de una cadena rápida, el turismo más lento es aquel que propone vincularse de forma íntegra con el lugar que se visita. Allí, los esfuerzos de las comunidades por recibir a sus visitantes representan una labor integral que pone el patrimonio cultural y los valores locales como una de las atracciones principales. Y entre las aguas laberínticas, yaguaretés y ciervos de los pantanos, la primera puerta de entrada a los Humedales del Iberá se consagró como uno de los mejores pueblos elegidos por la ONU.