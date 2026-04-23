Con las ferias urbanas, la ciudad de San Miguel de Tucumán tiene los puntos exactos para no aburrirse

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán organiza ferias gastronómicas y de artesanos este 25 y 26 de abril en parques locales para ofrecer opciones de ocio a los vecinos.
- El cronograma incluye paseos gourmet y de emprendedores en los parques El Provincial, Avellaneda y 9 de Julio. El municipio advirtió que el mal clima suspenderá las actividades.
- Estas ferias dinamizan la economía local y promueven el uso de espacios públicos. Se busca consolidar la agenda como un atractivo cultural y recreativo fijo para la comunidad.
Lo único que puede frenar el disfrute durante el fin de semana es el mal clima. La Dirección de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, esta vez, además de advertir la suspensión de las ferias en caso de lluvia, agregó la cancelación por alerta meteorológica. Así que nada mejor que tener las opciones bien a mano para programar correctamente los momentos de ocio del fin de semana.
La agenda es la siguiente:
Parque El Provincial
Feria de Artesanos: sábado 25 y domingo 26 de abril, de 18 a 0, en el predio de avenida Roca y Chacabuco.
Feria Gourmet: sábado 25 y domingo 26 de abril, de 18 a 0, en avenida Roca y 9 de Julio.
Parque Avellaneda
Paseo Gastronómico: sábado 25 de abril, de 18 a 1, y domingo 26 de abril, de 18 a 0, sobre calle Asunción.
Feria de Emprendedores: sábado 25 y domingo 26 de abril, de 18 a 0, sobre avenida Mate de Luna y caminería central.
Parque 9 de Julio
Feria Quinto Centenario: domingo 26 de abril, de 18 a 23, en avenida Soldati al 300.
Barrio Manantial Sur
Feria Manantial Sur - 2500 Viviendas: sábado 25 y domingo 26 de abril, de 18 a 23, sobre avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.