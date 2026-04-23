Con las ferias urbanas, la ciudad de San Miguel de Tucumán tiene los puntos exactos para no aburrirse

Lo único que puede frenar el disfrute durante el fin de semana es el mal clima. La Dirección de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, esta vez, además de advertir la suspensión de las ferias en caso de lluvia, agregó la cancelación por alerta meteorológica. Así que nada mejor que tener las opciones bien a mano para programar correctamente los momentos de ocio del fin de semana.