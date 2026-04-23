La habilitación del nuevo Juzgado federal

La habilitación del Juzgado Federal n° 3 de Tucumán viene a llenar un vacío de largos años en el ámbito de la Justicia nacional en nuestra provincia. La oficina está creada desde hace 13 años y se produce 47 años después de la inauguración del Juzgado n° 2, en una jurisdicción saturada y en la que la administración de justicia se ha visto impedida de dar respuestas acordes con las necesidades de la sociedad.
La jornada tendrá dos instancias. Por un lado, el juramento del doctor José Manuel Díaz Vélez como juez titular del flamante tribunal; y por otra parte, inmediatamente después, la comitiva oficial se trasladará a la calle 9 de Julio 142 para la inauguración formal del edificio que servirá como sede del Juzgado Federal n° 3. Con la jura de Díaz Vélez, Tucumán recupera una capacidad operativa que es vital para la agilidad de las causas penales y civiles que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos y la seguridad del NOA. Se espera incluso que en poco tiempo puedan ser cubiertos el vacante juzgado federal n° 1, con competencia electoral, que hoy es subrogado por Díaz Vélez, y al menos dos vocalías del Tribunal Oral Federal, ya que las tres se encuentran vacantes.
Es oportunidad de tener en cuenta la emergencia institucional que atraviesa el fuero, que a la falta histórica de infraestructura y de elementos de trabajo se le ha agregado el incremento de la litigiosidad, unido a la carencia de jueces y de personal: se considera que en el país faltan más de 300 magistrados y que entre el 35% y el 40% de los cargos de jueces federales están vacantes, lo que genera demoras en causas y sobrecarga de trabajo. Hace un mes se comentaba que el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, había anunciado que se iniciaría el trámite para la cobertura de vacantes. En esos días se enviaron los pliegos para 62 jueces y si bien no está contemplado aún el NOA, se trata de una respuesta institucional que permite tener expectativas. Al respecto, el vocal de la Corte, Ricardo Lorenzetti, dijo a LA GACETA que es auspicioso que se envíen los pliegos y se trate de avanzar, aunque advirtió que en el mismo Tribunal supremo faltan integrantes, así como falta el procurador “y casi todas las provincias están vacías de jueces y juezas federales”. Además pidió que se acote la discrecionalidad
La situación en nuestra provincia es particularmente preocupante, ya que el distrito arrastra años de acefalía en el Tribunal Oral Federal (tres) y fiscalías (tres de cuatro). Esta carencia de magistrados titulares obliga a un funcionamiento basado en subrogancias. A esto hay que agregar los problemas casi básicos de infraestructura. Es de recordar que el edificio del Tribunal Oral Federal fue clausurado hace unas semanas a raíz de riesgo eléctrico causado por las tormentas,
Esta inauguración del juzgado permite avizorar un alivio en las tareas de los operadores de la justicia federal, que es de esperar se concrete con un avance claro para tratar de solucionar las restantes carencias del fuero.