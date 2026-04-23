La habilitación del nuevo Juzgado federal

Es oportunidad de tener en cuenta la emergencia institucional que atraviesa el fuero, que a la falta histórica de infraestructura y de elementos de trabajo se le ha agregado el incremento de la litigiosidad, unido a la carencia de jueces y de personal: se considera que en el país faltan más de 300 magistrados y que entre el 35% y el 40% de los cargos de jueces federales están vacantes, lo que genera demoras en causas y sobrecarga de trabajo. Hace un mes se comentaba que el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, había anunciado que se iniciaría el trámite para la cobertura de vacantes. En esos días se enviaron los pliegos para 62 jueces y si bien no está contemplado aún el NOA, se trata de una respuesta institucional que permite tener expectativas. Al respecto, el vocal de la Corte, Ricardo Lorenzetti, dijo a LA GACETA que es auspicioso que se envíen los pliegos y se trate de avanzar, aunque advirtió que en el mismo Tribunal supremo faltan integrantes, así como falta el procurador “y casi todas las provincias están vacías de jueces y juezas federales”. Además pidió que se acote la discrecionalidad