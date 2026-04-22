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Entre Ríos: un joven golpeó a nueve compañeros con una cadena en una escuela para adultos

El alumno de 20 años fue detenido. Ocurrió en Gualeguaychú.

Entre Ríos: un joven golpeó a nueve compañeros con una cadena en una escuela para adultos
Hace 5 Min

El lunes, las autoridades de Gualeguaychú, Entre Ríos, detuvieron a un joven de 20 años que protagonizó un episodio violento en la Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos (ESJA) N°26.

Según el medio local R2820, el acusado atacó con una cadena de moto a al menos nueve compañeros dentro del establecimiento. Las víctimas tienen entre 18 y 52 años.

Todo empezó a partir de un llamado de urgencia del equipo directivo a la policía. Alertaron que uno de los alumnos estaba golpeando a otros estudiantes dentro del edificio.

Cuando llegaron los efecitovs, encontraron aulas desordenadas y al menos nueve personas con lesiones. Para ese momento, el agresor ya había huido en motocicleta.

La detención se concretó en la misma escuela minutos más tarde cuando el joven regresó al establecimiento en su vehículo. Al intentar reingresar al edificio, el personal policial lo detuvo.

En el procedimiento, los agentes identificaron al sospechoso y registraron su motocicleta de 110 cc. En el baúl encontraron la cadena que usó para el ataque.

El comisario dio más detalles el episodio

El jefe de la Comisaría Novena, Enrique Villalba, le explicó al medio local Elonce cómo fue el ataque. Inicialmente, el agresor llevó la cadena de moto en la mochila y la sacó en medio de un altercado.

“A mitad de la clase, se acercó a un compañero y lo empezó a golpear”, contó Villalba. En ese mismo momento, intervino el profesor y algunos compañeros para detener la agresión. Varios de ellos resultaron heridos.

En total participaron nueve personas. Tras el estudio del médico policial se constató que las heridas fueron por el intento de detener el ataque: “Todos presentaron lesiones leves, ninguno está grave”, aclaró Villalba.

El atacante quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación. El funcionario señaló que su continuidad en la institución dependerá de las decisiones judiciales y de las medidas internas que adopte la escuela.

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