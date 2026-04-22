Chloé Bello contó cómo iba a ser su boda con Gustavo Cerati: "Tengo el vestido guardado en casa"

Resumen para apurados
- La exmodelo Chloé Bello reveló que planeaba casarse con Gustavo Cerati en Marruecos en 2010 y que aún guarda el vestido de novia de la boda que se truncó por el ACV del músico.
- La relación fue breve e intensa, terminando abruptamente por el colapso del músico en Caracas. Bello rompió su silencio tras años de resguardar su intimidad y un profundo dolor.
- El testimonio ofrece una mirada íntima sobre el legado de Cerati y el trauma de Bello. El vestido guardado simboliza el peso emocional de una historia de amor que quedó inconclusa.
La exmodelo Chloé Bello reveló detalles íntimos de su relación con Gustavo Cerati, incluyendo el casamiento que planeaban celebrar en Marruecos y el vestido de novia que aún guarda como símbolo de una historia que quedó inconclusa.
En una entrevista en el programa “Que alguien le avise”, de La Casa Stream, Bello describió el vínculo como breve pero profundamente intenso. Según contó, el romance avanzó rápidamente y estuvo marcado por una fuerte conexión emocional, a pesar de la diferencia de edad entre ambos. “Él me correteó cuatro años”, recordó. En ese entonces, ella tenía 22 años y Cerati, 50. “Yo no quería saber nada. Era mucho más grande que yo también. Hasta que finalmente accedí a salir con él y nos enamoramos, ¿no? Y no nos separamos más”, relató.
La relación tomó velocidad en poco tiempo. “A las dos semanas estábamos viviendo juntos. Fue muy intenso”, afirmó. Bello describió el vínculo como profundamente romántico: “Romántica, no pudo haber sido más romántica. La verdad es que me ponen los pelos de punta”.
Sin embargo, la historia duró apenas “cuatro o cinco meses”. La modelo la comparó con un relato trágico: “Fue una intensidad, pero viste que cuando sabés que es como Romeo y Julieta”. También contó que el músico le escribía cartas, que aún conserva, como parte de esos recuerdos que mantienen vivo el afecto.
El casamiento que no fue
Uno de los aspectos más impactantes del testimonio fue la confirmación de que la pareja estaba a punto de casarse. El destino elegido era Marruecos, un lugar significativo para ambos. “Sí, estábamos a dos semanas de casarnos”, reveló.
La exmodelo sorprendió al contar que todavía conserva el vestido de novia. “Sí, tengo el vestido en casa, todo”, expresó. La prenda permanece guardada como un símbolo de la ilusión y de los planes que no pudieron concretarse.
Ese objeto, según dejó entrever, representa el peso emocional de aquella etapa y funciona como testimonio de una relación que quedó abruptamente interrumpida.
El impacto de la tragedia
El 15 de mayo de 2010, Cerati sufrió un accidente cerebrovascular tras brindar un concierto en Caracas, Venezuela. El episodio marcó un punto final en la relación y dio inicio a un largo período en el que el músico permaneció en coma hasta su fallecimiento en 2014.
Bello habló también del impacto que tuvo esa situación en su vida. “Sufrí muchísimo, obviamente mucho, eh, nada, delirios, básicamente”, expresó al recordar las consecuencias emocionales de aquel momento.
Durante años eligió mantenerse en silencio y resguardar su intimidad. “Yo me mantuve muy privada al respecto con todo esto”, explicó. También reconoció la dificultad de atravesar esa experiencia siendo tan joven: “Era muy chica, fue muy delicado el tema, eh, pero realmente lo que tuve que sufrir por eso fue fatal”.