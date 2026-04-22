Chloé Bello contó cómo iba a ser su boda con Gustavo Cerati: "Tengo el vestido guardado en casa"

En una entrevista en el programa “Que alguien le avise”, de La Casa Stream, Bello describió el vínculo como breve pero profundamente intenso. Según contó, el romance avanzó rápidamente y estuvo marcado por una fuerte conexión emocional, a pesar de la diferencia de edad entre ambos. “Él me correteó cuatro años”, recordó. En ese entonces, ella tenía 22 años y Cerati, 50. “Yo no quería saber nada. Era mucho más grande que yo también. Hasta que finalmente accedí a salir con él y nos enamoramos, ¿no? Y no nos separamos más”, relató.