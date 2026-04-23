Anses: Quiénes cobran este jueves 23 de abril

Resumen para apurados
- ANSES completa este 23 de abril los pagos de jubilaciones mínimas, AUH y asignaciones familiares en Argentina para documentos terminados en 9, cerrando el ciclo mensual.
- Los haberes incluyen un aumento del 2,90% por movilidad y un bono de 70.000 pesos para jubilados. También cobran la Prestación por Desempleo los DNI finalizados en 2 y 3.
- Esta actualización busca mitigar la inflación mediante ajustes automáticos. ANSES refuerza el uso de canales digitales y la app para agilizar consultas sobre fechas de cobro.
Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que este 23 de abril finalizan los pagos de las jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,90%.
En tanto, continúa el cronograma de la Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
Titulares con documentos finalizados en 9 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Titulares con documentos concluidos en 9.
Asignación por Embarazo
Titulares con documentos terminados en 9.
Prestación por Desempleo
Titulares con documentos finalizados en 2 y 3.
¿Cómo consultar fecha y medio de cobro?
1. Desde el sitio web de ANSES, opción Calendario de pagos.
2. Desde mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Cobros, opción Consultar fecha y medio de cobro.
3. Desde la app mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Mis datos, opción Mis fechas de cobro.
4. A través de la modalidad Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Iniciar atención, Consultas rápidas, Cuándo y dónde cobro.