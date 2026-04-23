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Anses: Quiénes cobran este jueves 23 de abril

Calendario completo.

ANSES: nuevos valores en abril de 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones ANSES: nuevos valores en abril de 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones Hola
Hace 34 Min

Resumen para apurados

  • ANSES completa este 23 de abril los pagos de jubilaciones mínimas, AUH y asignaciones familiares en Argentina para documentos terminados en 9, cerrando el ciclo mensual.
  • Los haberes incluyen un aumento del 2,90% por movilidad y un bono de 70.000 pesos para jubilados. También cobran la Prestación por Desempleo los DNI finalizados en 2 y 3.
  • Esta actualización busca mitigar la inflación mediante ajustes automáticos. ANSES refuerza el uso de canales digitales y la app para agilizar consultas sobre fechas de cobro.
Resumen generado con IA

Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que este 23 de abril finalizan los pagos de las jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,90%.

En tanto, continúa el cronograma de la Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares con documentos finalizados en 9 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos concluidos en 9.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos terminados en 9.

Prestación por Desempleo

Titulares con documentos finalizados en 2 y 3.

¿Cómo consultar fecha y medio de cobro?

1. Desde el sitio web de ANSES, opción Calendario de pagos.

2. Desde mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Cobros, opción Consultar fecha y medio de cobro.

3. Desde la app mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Mis datos, opción Mis fechas de cobro.

4. A través de la modalidad Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Iniciar atención, Consultas rápidas, Cuándo y dónde cobro.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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