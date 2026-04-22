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Nico González brilló con un doblete, pero Atlético de Madrid cayó ante Elche en un partido marcado por la expulsión de Almada

El delantero argentino convirtió dos golazos, uno de ellos validado por el VAR, aunque no alcanzó para evitar la derrota 3-2 en La Liga.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Nico González anotó un doblete, pero Atlético de Madrid perdió 3-2 ante Elche en el Martínez Valero por la fecha 33 de La Liga, condicionado por la expulsión de Thiago Almada.
  • Tras el 1-0 inicial y un segundo gol de antología validado por el VAR, el equipo de Simeone no logró sostener el resultado al jugar con diez hombres durante gran parte del duelo.
  • Esta derrota frena el impulso del Atleti en la recta final del torneo español. El gran nivel individual de González se ve opacado por un error disciplinario que complica al equipo.
Resumen generado con IA

Nicolás González fue la gran figura de Atlético de Madrid, pero su actuación no alcanzó para evitar la derrota por 3-2 frente a Elche en el estadio Martínez Valero, por la fecha 33 de La Liga. El atacante argentino marcó dos verdaderos golazos en un encuentro que quedó condicionado por la temprana expulsión de Thiago Almada.

El primer tanto llegó tras una acción colectiva de alto nivel. González inició la jugada con una gran intervención individual y se apoyó en Rodrigo Mendoza, quien le devolvió la pelota con un taco preciso. El delantero no dudó: definió con categoría para poner el 1-0 parcial y abrir el marcador para el equipo dirigido por Diego Simeone.

Lejos de conformarse, el ex atacante de la Selección argentina volvió a aparecer con otra acción de jerarquía. En el segundo tiempo, protagonizó una maniobra individual por la banda, avanzó hasta la línea de fondo y, en una jugada tan audaz como técnica, le tiró un sombrero al arquero Matías Dituro antes de definir de cabeza. En primera instancia, el árbitro anuló el gol al considerar que la pelota había salido, pero el VAR intervino y terminó convalidando el empate transitorio.

Sin embargo, el esfuerzo individual no fue suficiente. Atlético de Madrid jugó durante gran parte del encuentro con un hombre menos debido a la expulsión de Almada, una situación que condicionó el desarrollo y terminó inclinando la balanza a favor del conjunto local.

Así, en una tarde donde Nico González se lució con dos definiciones de alto nivel, el equipo del “Cholo” Simeone se quedó sin premio y dejó pasar una oportunidad en la recta final del campeonato.

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