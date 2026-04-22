Nico González brilló con un doblete, pero Atlético de Madrid cayó ante Elche en un partido marcado por la expulsión de Almada

Lejos de conformarse, el ex atacante de la Selección argentina volvió a aparecer con otra acción de jerarquía. En el segundo tiempo, protagonizó una maniobra individual por la banda, avanzó hasta la línea de fondo y, en una jugada tan audaz como técnica, le tiró un sombrero al arquero Matías Dituro antes de definir de cabeza. En primera instancia, el árbitro anuló el gol al considerar que la pelota había salido, pero el VAR intervino y terminó convalidando el empate transitorio.