Antonela Roccuzzo quiere conquistar el ejercicio más respetado en el gimnasio

Resumen para apurados
- Antonela Roccuzzo compartió en redes sociales su nuevo objetivo fitness: lograr realizar dominadas sin bandas elásticas para fomentar la autosuperación y el bienestar físico.
- Las dominadas son consideradas ejercicios de alta exigencia al requerir el levantamiento del propio peso corporal. La rosarina utiliza bandas para progresar técnicamente con ayuda.
- Al mostrar su proceso, Roccuzzo humaniza el entrenamiento de élite e inspira a principiantes. Expertos destacan la importancia de una progresión adecuada para evitar lesiones.
Muchas personas creen que si no pueden hacer ni una, no deben intentarlo. Las dominadas son de los ejercicios más respetados en los gimnasios. Ver que alguien hace repeticiones subiendo y bajando, colgados de una barra horizontal genera admiración. Es lógico: la honestidad que provoca la acción es inmensa porque no importa cuánto peso se levante en una máquina, la dominada tiene como peso mínimo de admisión el propio peso corporal.
¿No sale ni una? No es motivo de frustración. Eso es muy probable que haya sentido -y entendido sobre todo- Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, que no solo por ser la pareja del mejor futbolista del mundo tiene millones de seguidores en redes sociales, también porque es una admirada cultora del bienestar físico vía deporte. “Nueva meta: hacer dominadas sin banda”, escribió en sus redes sociales junto a la imagen que muestra las clásicas bandas colgando de la barra. Los usuarios no tardaron en cautivarse y a más de uno, esos que son principiantes en el fitness, se les fue un poco la presión por no poder levantar su peso desde el día uno.
Pero ¿por qué Roccuzzo le da tanta relevancia a su propósito al punto de contárselo al mundo? “Desde mi experiencia compartió porque quería contagiar algo que para ella sería un gran logro, como un estado de auto superación. Lo cual lo veo muy positivo porque, aunque no se pueda creer, en el día a día veo como mucha gente mira a alumnas mías haciendo las dominadas sin bandas y quedan atónitos por la fortaleza que tienen”, reveló el profesor Leo Argañaraz.
El entrenador personal, no minimiza, pero como el profesional que es contextualiza con pericia. “Si bien la dominada fue desestimada durante muchos años en nuestro territorio, en otras partes del mundo, a mediados de los años 70 y los 80, Mike Mentzer junto a su entrenador Arthur Jones ya la habían proclamado como el ‘rey de los ejercicios para ganar volumen y fuerza en la espalda’”, detalló Argañaraz. “Últimamente ha cobrado demasiada relevancia, hasta el punto de llegar a sobrevalorar. ¿Es tan importante o indispensable? No, no existen ejercicios indispensables y no resulta de la misma manera en todos los individuos”, sostuvo el entrenador.
Correcta progresión
La esposa del capitán de la selección comenzará a dar los pasos lógicos para llegar a hacer esas repeticiones que tantos admiran. “Mi metodología es muy simple, fácil de entender y adaptable a cualquier individuo, es por eso que la mayoría las hacen sin banda. Pero en algún momento todos pasaron por ellas para lograrlo”, especificó. La referencia es importante porque la viralización puede generar un entusiasmo peligroso al punto que cualquiera puede lanzarse a imitar a la famosa, pero sin el paso previo, tomándolo como un hecho de valentía.
De cierto modo, la rosarina lo que hizo fue humanizar el proceso, mostró la cocina del asunto: el uso de bandas elásticas como paso previo a la dominada libre. Si alguien no puede hacer una dominada, no debe saltar a la barra e intentar colgarse sin más.
Se usan “escalones” intermedios, entre ellos las bandas elásticas que funcionan como un "muelle" que quita kilos en la parte más difícil del movimiento. Se estima que solo un porcentaje pequeño de la población general (que no entrena específicamente) es capaz de realizar una dominada perfecta con técnica estricta. Por eso genera tanto respeto en el gimnasio.