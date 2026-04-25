Antonela Roccuzzo quiere conquistar el ejercicio más respetado en el gimnasio

¿No sale ni una? No es motivo de frustración. Eso es muy probable que haya sentido -y entendido sobre todo- Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, que no solo por ser la pareja del mejor futbolista del mundo tiene millones de seguidores en redes sociales, también porque es una admirada cultora del bienestar físico vía deporte. “Nueva meta: hacer dominadas sin banda”, escribió en sus redes sociales junto a la imagen que muestra las clásicas bandas colgando de la barra. Los usuarios no tardaron en cautivarse y a más de uno, esos que son principiantes en el fitness, se les fue un poco la presión por no poder levantar su peso desde el día uno.