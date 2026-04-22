Secciones
DeportesFútbol

Enzo Fernández, en el centro de la crisis: Chelsea echó a Liam Rosenior tras una racha histórica negativa

El argentino queda en medio de otro cambio de ciclo en los "Blues", que despidieron al DT por malos resultados y un quiebre con el plantel

Chelsea echó a Liam Rosenior tras la derrota frente a Brighton por 3-0. Chelsea echó a Liam Rosenior tras la derrota frente a Brighton por 3-0.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Chelsea despidió al DT Liam Rosenior tras caer 3-0 ante Brighton, debido a una racha histórica de derrotas y tensiones con un plantel liderado por el argentino Enzo Fernández.
  • El equipo acumuló siete caídas en ocho partidos sin marcar goles, récord negativo desde 1913. Rosenior criticó públicamente a los jugadores, rompiendo el vínculo interno del club.
  • Enzo Fernández enfrenta un nuevo cambio de ciclo e inestabilidad deportiva. Calum McFarlane asumirá interinamente mientras la dirigencia busca revertir la crisis institucional.
Resumen generado con IA

El ciclo de Liam Rosenior llegó a su fin en Chelsea tras una combinación explosiva de malos resultados, tensiones internas y un clima cada vez más hostil en las tribunas. La dirigencia tomó la decisión luego de una racha que se volvió insostenible y que dejó al equipo sumido en una de sus peores crisis recientes.

El principal detonante fue el rendimiento deportivo. El conjunto londinense acumuló siete derrotas en sus últimos ocho partidos, incluyendo una serie alarmante de cinco caídas consecutivas sin convertir goles, algo que no ocurría desde la temporada 1912/13. En ese tramo, el equipo fue superado con claridad por rivales como Brighton & Hove Albion (3-0), Manchester City (3-0) y Everton (3-0), además de derrotas más ajustadas frente a Newcastle United (1-0) y Manchester United (1-0).

Pero el quiebre no fue solo futbolístico. Tras la dura goleada ante Brighton, Rosenior protagonizó un episodio que terminó de romper su vínculo con el plantel. En conferencia, calificó la actuación de sus jugadores como “inaceptable en todos los aspectos del juego” y aseguró que, a diferencia de otras ocasiones, ya no podía defenderlos. La frase, puertas adentro, cayó como una bomba.

El club, a través de un comunicado oficial, explicó que la decisión no fue sencilla, pero remarcó que el nivel mostrado por el equipo estaba “por debajo de los estándares necesarios”, especialmente en un momento en el que todavía hay objetivos en juego en la temporada.

El contexto agrava aún más la situación: Rosenior se convirtió en el segundo entrenador en ser despedido en el año, tras la salida previa de Enzo Maresca. La inestabilidad vuelve a instalarse en un vestuario que tiene entre sus principales figuras al argentino Enzo Fernández, ahora nuevamente en medio de un proceso de reconstrucción.

Mientras tanto, la dirigencia ya tomó una decisión provisoria. Calum McFarlane, actual entrenador de la Sub 21, asumirá de manera interina hasta que el club defina al nuevo conductor del primer equipo.

El clima externo tampoco ayudó. En los últimos encuentros, los hinchas expresaron su descontento con abucheos dirigidos tanto al equipo como al cuerpo técnico, reflejando el desgaste de un proyecto que nunca logró consolidarse.

Así, Chelsea vuelve a empezar. Otra vez. Con urgencias deportivas, tensiones internas y la necesidad de encontrar rápidamente un rumbo en una temporada que todavía no da respiro.

Temas LondresChelsea Football ClubLiga PremierArgentinaEnzo Fernández
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo
1

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?
2

Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?

Frente frío en Argentina: cuándo llegan las primeras heladas y cómo impactará el descenso de temperatura
3

Frente frío en Argentina: cuándo llegan las primeras heladas y cómo impactará el descenso de temperatura

Qué dice la dirigencia de Atlético Tucumán sobre Falcioni, la crisis del equipo y los refuerzos
4

Qué dice la dirigencia de Atlético Tucumán sobre Falcioni, la crisis del equipo y los refuerzos

Horóscopo chino 2026: cuáles son los signos más favorecidos en el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru
5

Horóscopo chino 2026: cuáles son los signos más favorecidos en el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Ranking notas premium
Por el cabezazo a Pelli, Pichón Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta
1

Por el cabezazo a Pelli, "Pichón" Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo
2

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

Los trapitos sucios se lavan fuera del recinto
3

Los "trapitos sucios" se lavan fuera del recinto

Sebastián Piliponsky: En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado
4

Sebastián Piliponsky: "En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado"

Cuestionan la versión de la mujer agredida en el club Universitario
5

Cuestionan la versión de la mujer agredida en el club Universitario

Más Noticias
Sebastián Piliponsky: En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado

Sebastián Piliponsky: "En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado"

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

Qué dice la dirigencia de Atlético Tucumán sobre Falcioni, la crisis del equipo y los refuerzos

Qué dice la dirigencia de Atlético Tucumán sobre Falcioni, la crisis del equipo y los refuerzos

La lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026: los fijos, las dudas y las sorpresas posibles

La lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026: los fijos, las dudas y las sorpresas posibles

Anses jubilados mayo 2026: calendario de pagos y cuánto cobran con el aumento del 3,4%

Anses jubilados mayo 2026: calendario de pagos y cuánto cobran con el aumento del 3,4%

Frente frío en Argentina: cuándo llegan las primeras heladas y cómo impactará el descenso de temperatura

Frente frío en Argentina: cuándo llegan las primeras heladas y cómo impactará el descenso de temperatura

Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?

Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?

Horóscopo chino 2026: cuáles son los signos más favorecidos en el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuáles son los signos más favorecidos en el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Comentarios