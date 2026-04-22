Enzo Fernández, en el centro de la crisis: Chelsea echó a Liam Rosenior tras una racha histórica negativa

Pero el quiebre no fue solo futbolístico. Tras la dura goleada ante Brighton, Rosenior protagonizó un episodio que terminó de romper su vínculo con el plantel. En conferencia, calificó la actuación de sus jugadores como “inaceptable en todos los aspectos del juego” y aseguró que, a diferencia de otras ocasiones, ya no podía defenderlos. La frase, puertas adentro, cayó como una bomba.