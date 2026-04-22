Alerta máxima en Brasil: Estevão sufrió una grave lesión y peligra su lugar en el Mundial 2026

La noticia cayó como un balde de agua fría en el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti. Lo que comenzó como una salida con gestos de dolor en el duelo del pasado sábado entre Chelsea y Manchester United terminó confirmándose como una pesadilla clínica. Según informaron los servicios médicos tras los estudios realizados, Estevão sufrió una lesión de grado 4 en el tendón de la corva, un diagnóstico que suele demandar plazos de recuperación que exceden largamente el tiempo que resta para el debut de Brasil frente a Marruecos en el Mundial 2026.