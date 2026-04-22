Alerta máxima en Brasil: Estevão sufrió una grave lesión y peligra su lugar en el Mundial 2026
A solo 50 días del inicio de la Copa del Mundo, el "Scratch" recibió un golpe devastador en su delantera. La joya del Chelsea padece una lesión de grado 4 en el tendón de la corva que lo deja con pocas chances de llegar a la cita máxima en Norteamérica.
Resumen para apurados
- Estevão, figura del Chelsea y Brasil, sufrió una lesión de grado 4 en el tendón de la corva el último sábado y peligra su presencia en el Mundial 2026 a solo 50 días del inicio.
- El atacante se lesionó ante Manchester United. Carlo Ancelotti ya enfrenta la baja de Rodrygo por ligamentos, lo que deja muy diezmada la ofensiva de la selección de Brasil.
- La ausencia de la joven joya obliga a replantear la lista definitiva. Neymar, Pedro y Vitor Roque aparecen como las principales alternativas para suplir la cuota goleadora.
La noticia cayó como un balde de agua fría en el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti. Lo que comenzó como una salida con gestos de dolor en el duelo del pasado sábado entre Chelsea y Manchester United terminó confirmándose como una pesadilla clínica. Según informaron los servicios médicos tras los estudios realizados, Estevão sufrió una lesión de grado 4 en el tendón de la corva, un diagnóstico que suele demandar plazos de recuperación que exceden largamente el tiempo que resta para el debut de Brasil frente a Marruecos en el Mundial 2026.
El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, confesó que el juvenil rompió en llanto en el vestuario de Stamford Bridge al notar que la gravedad del tirón era diferente a cualquier molestia previa. Para la selección pentacampeona, la pérdida es fuerte: el ex Palmeiras se había convertido en una pieza inamovible, registrando una racha de cinco goles en sus últimos seis partidos con la camiseta nacional.
Un frente de ataque diezmado para Ancelotti
Esta posible baja se suma a una lista de ausencias que empieza a preocupar seriamente a la "Verdeamarela". A principios de marzo, la selección ya había perdido a Rodrygo, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior jugando para el Real Madrid. Con Estevão ahora en duda extrema, el abanico de opciones ofensivas para el Mundial se reduce drásticamente, obligando a replantear la lista definitiva.
Las alternativas que asoman en el horizonte
Ante este escenario crítico, se abre una puerta de esperanza para nombres históricos y figuras del ámbito local que pelean por un lugar en la convocatoria final:
Neymar: Tras su regreso al Santos, el astro asoma como la opción de mayor jerarquía para aportar experiencia en un vestuario golpeado.
Pedro: El goleador del Brasileirão aparece como una alternativa natural para ocupar el centro del ataque.
Vitor Roque: Su presente en Europa podría darle la oportunidad de dar el salto definitivo ante la falta de variantes jóvenes.