Secciones
EspectáculosFamosos

Se suspendió la obra de Nacha Guevara en el Teatro Cervantes a un día de su estreno: las razones

El reencuentro artístico no se cancela, solo queda postergado.

Se suspendió la obra de Nacha Guevara en el Teatro Cervantes a un día de su estreno: las razones
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Nacha Guevara y Alberto Favero suspendieron el estreno de su obra en el Teatro Cervantes, previsto para este miércoles, por motivos de fuerza mayor y logística escénica.
  • El conflicto surgió por la imposibilidad de alternar la técnica del show con 'La revista del Cervantes'. El teatro ofreció reprogramar funciones o devolver el dinero de las entradas.
  • El regreso de esta dupla histórica genera gran expectativa. Se estima que el show se reprogramará hacia fines de mayo, tras finalizar la temporada de la obra que ocupa la sala.
Resumen generado con IA

El esperado debut de Nacha Guevara junto a Alberto Favero en el Teatro Nacional Cervantes fue suspendido a último momento, a solo un día de su estreno. La noticia fue confirmada oficialmente por la sala, dirigida por Gonzalo Demaría, a través de sus redes sociales.

“El Teatro anuncia que, por motivos de fuerza mayor, el espectáculo Nacha & Favero en el Cervantes será reprogramado”, indicaron, sin precisar una nueva fecha. Las funciones estaban previstas todos los miércoles desde el 22 de abril hasta el 27 de mayo.

Por qué se suspendió la obra de Nacha Guevara

Aunque la comunicación oficial apeló a “motivos de fuerza mayor”, trascendieron versiones que apuntan a un problema logístico clave: la imposibilidad de compatibilizar la puesta técnica del espectáculo con otra producción en cartel.

El conflicto estaría vinculado con La revista del Cervantes, actualmente en escena en la sala María Guerrero de jueves a domingo. La complejidad técnica de esa obra habría impedido montar, desmontar y adaptar el escenario para el show de Nacha y Favero los días miércoles.

Este tipo de limitaciones no es inusual en grandes teatros públicos, donde múltiples producciones deben convivir en un mismo espacio con requerimientos escenográficos exigentes.

Cómo era el espectáculo suspendido

Nacha & Favero en el Cervantes proponía un recorrido por canciones y relatos que marcaron la trayectoria de ambos artistas, con una sociedad creativa que lleva más de cuatro décadas.

Bajo la dirección artística de Álvaro Rufiner, el espectáculo buscaba combinar música, memoria y emoción, retomando clásicos que atravesaron distintas etapas del teatro y la cultura argentina.

La dupla construyó una relación artística emblemática con obras como Nacha de Noche, Eva, el gran musical argentino y Tita, consolidando un vínculo que el público esperaba volver a ver en uno de los escenarios más importantes del país.

Qué pasará con las entradas

Ante la suspensión, quienes hayan adquirido entradas a través de Alternativa Teatral cuentan con dos opciones:

Reprogramar su asistencia para otra función disponible

Solicitar la devolución del dinero

Por el momento, el teatro no difundió detalles adicionales en sus canales oficiales, pero la ticketera ya confirmó estas alternativas.

Cuándo se reprogramaría el show

Si bien no hay fechas confirmadas, todo indica que el espectáculo podría reprogramarse una vez finalizada la temporada de La revista del Cervantes, prevista para fines de mayo.

Esto permitiría liberar el escenario y garantizar las condiciones técnicas necesarias para una propuesta de la envergadura de Nacha y Favero.

Un debut en pausa que genera expectativa

La última presentación conjunta de Nacha Guevara y Alberto Favero había sido en enero, en un formato más íntimo. El regreso al Cervantes representaba un salto a una escala mayor y un reencuentro muy esperado por el público.

La suspensión, aunque momentánea, refleja los desafíos de programación en los grandes teatros estatales. Mientras tanto, la expectativa sigue intacta: el reencuentro artístico no se cancela, solo queda postergado.

Temas Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo
1

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?
2

Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?

Frente frío en Argentina: cuándo llegan las primeras heladas y cómo impactará el descenso de temperatura
3

Frente frío en Argentina: cuándo llegan las primeras heladas y cómo impactará el descenso de temperatura

Qué dice la dirigencia de Atlético Tucumán sobre Falcioni, la crisis del equipo y los refuerzos
4

Qué dice la dirigencia de Atlético Tucumán sobre Falcioni, la crisis del equipo y los refuerzos

Horóscopo chino 2026: cuáles son los signos más favorecidos en el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru
5

Horóscopo chino 2026: cuáles son los signos más favorecidos en el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Ranking notas premium
Por el cabezazo a Pelli, Pichón Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta
1

Por el cabezazo a Pelli, "Pichón" Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo
2

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

Los trapitos sucios se lavan fuera del recinto
3

Los "trapitos sucios" se lavan fuera del recinto

Sebastián Piliponsky: En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado
4

Sebastián Piliponsky: "En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado"

Cuestionan la versión de la mujer agredida en el club Universitario
5

Cuestionan la versión de la mujer agredida en el club Universitario

Más Noticias
Sebastián Piliponsky: En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado

Sebastián Piliponsky: "En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado"

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

Qué dice la dirigencia de Atlético Tucumán sobre Falcioni, la crisis del equipo y los refuerzos

Qué dice la dirigencia de Atlético Tucumán sobre Falcioni, la crisis del equipo y los refuerzos

La lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026: los fijos, las dudas y las sorpresas posibles

La lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026: los fijos, las dudas y las sorpresas posibles

Anses jubilados mayo 2026: calendario de pagos y cuánto cobran con el aumento del 3,4%

Anses jubilados mayo 2026: calendario de pagos y cuánto cobran con el aumento del 3,4%

Frente frío en Argentina: cuándo llegan las primeras heladas y cómo impactará el descenso de temperatura

Frente frío en Argentina: cuándo llegan las primeras heladas y cómo impactará el descenso de temperatura

Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?

Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?

Horóscopo chino 2026: cuáles son los signos más favorecidos en el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuáles son los signos más favorecidos en el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Comentarios