Se suspendió la obra de Nacha Guevara en el Teatro Cervantes a un día de su estreno: las razones

Resumen para apurados
- Nacha Guevara y Alberto Favero suspendieron el estreno de su obra en el Teatro Cervantes, previsto para este miércoles, por motivos de fuerza mayor y logística escénica.
- El conflicto surgió por la imposibilidad de alternar la técnica del show con 'La revista del Cervantes'. El teatro ofreció reprogramar funciones o devolver el dinero de las entradas.
- El regreso de esta dupla histórica genera gran expectativa. Se estima que el show se reprogramará hacia fines de mayo, tras finalizar la temporada de la obra que ocupa la sala.
El esperado debut de Nacha Guevara junto a Alberto Favero en el Teatro Nacional Cervantes fue suspendido a último momento, a solo un día de su estreno. La noticia fue confirmada oficialmente por la sala, dirigida por Gonzalo Demaría, a través de sus redes sociales.
“El Teatro anuncia que, por motivos de fuerza mayor, el espectáculo Nacha & Favero en el Cervantes será reprogramado”, indicaron, sin precisar una nueva fecha. Las funciones estaban previstas todos los miércoles desde el 22 de abril hasta el 27 de mayo.
Por qué se suspendió la obra de Nacha Guevara
Aunque la comunicación oficial apeló a “motivos de fuerza mayor”, trascendieron versiones que apuntan a un problema logístico clave: la imposibilidad de compatibilizar la puesta técnica del espectáculo con otra producción en cartel.
El conflicto estaría vinculado con La revista del Cervantes, actualmente en escena en la sala María Guerrero de jueves a domingo. La complejidad técnica de esa obra habría impedido montar, desmontar y adaptar el escenario para el show de Nacha y Favero los días miércoles.
Este tipo de limitaciones no es inusual en grandes teatros públicos, donde múltiples producciones deben convivir en un mismo espacio con requerimientos escenográficos exigentes.
Cómo era el espectáculo suspendido
Nacha & Favero en el Cervantes proponía un recorrido por canciones y relatos que marcaron la trayectoria de ambos artistas, con una sociedad creativa que lleva más de cuatro décadas.
Bajo la dirección artística de Álvaro Rufiner, el espectáculo buscaba combinar música, memoria y emoción, retomando clásicos que atravesaron distintas etapas del teatro y la cultura argentina.
La dupla construyó una relación artística emblemática con obras como Nacha de Noche, Eva, el gran musical argentino y Tita, consolidando un vínculo que el público esperaba volver a ver en uno de los escenarios más importantes del país.
Qué pasará con las entradas
Ante la suspensión, quienes hayan adquirido entradas a través de Alternativa Teatral cuentan con dos opciones:
Reprogramar su asistencia para otra función disponible
Solicitar la devolución del dinero
Por el momento, el teatro no difundió detalles adicionales en sus canales oficiales, pero la ticketera ya confirmó estas alternativas.
Cuándo se reprogramaría el show
Si bien no hay fechas confirmadas, todo indica que el espectáculo podría reprogramarse una vez finalizada la temporada de La revista del Cervantes, prevista para fines de mayo.
Esto permitiría liberar el escenario y garantizar las condiciones técnicas necesarias para una propuesta de la envergadura de Nacha y Favero.
Un debut en pausa que genera expectativa
La última presentación conjunta de Nacha Guevara y Alberto Favero había sido en enero, en un formato más íntimo. El regreso al Cervantes representaba un salto a una escala mayor y un reencuentro muy esperado por el público.
La suspensión, aunque momentánea, refleja los desafíos de programación en los grandes teatros estatales. Mientras tanto, la expectativa sigue intacta: el reencuentro artístico no se cancela, solo queda postergado.