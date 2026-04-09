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"No tienen perdón": el fuerte enojo de Nacha Guevara tras la aprobación de la Ley de Glaciares

La artista se manifestó en redes sociales antes de la votación y lanzó duras frases contra quienes respaldaron la iniciativa, que finalmente fue sancionada en la Cámara Baja.

No tienen perdón: el fuerte enojo de Nacha Guevara tras la aprobación de la Ley de Glaciares
Hace 14 Min

Resumen para apurados

  • Nacha Guevara criticó duramente en Instagram la aprobación de la Ley de Glaciares en el Congreso este 8 de abril, calificando de imperdonable el accionar de los legisladores.
  • La artista publicó un video antes de la sanción en Diputados, donde la ley obtuvo 137 votos a favor. Etiquetó a Greenpeace y otras ONGs para visibilizar su rechazo a la iniciativa.
  • Se espera la judicialización de la ley por parte de organizaciones ambientales. El descargo de Guevara refleja la tensión social y mediática ante las políticas sobre el ecosistema.
Resumen generado con IA

Nacha Guevara manifestó su fuerte rechazo a la aprobación de la Ley de Glaciares en el Congreso de la Nación y compartió un video en sus redes sociales en el que apuntó con dureza contra los legisladores.

“Hoy estoy muy enojada. Y quiero decirles algo a los que hoy aprueben la Ley de Glaciares”, comenzó la artista en la grabación publicada en su cuenta de Instagram, horas antes de la sanción del polémico proyecto.

En la presentación del posteo, la actriz escribió: “Hoy 8 de abril votan la vergonzosa ley de Glaciares… tristeza total”, y etiquetó a organizaciones como Greenpeace y Activa Congreso, además del Congreso argentino.

Por último, la artista elevó el tono de sus críticas: “Cuando pase el tiempo y estén muriendo de alguna enfermedad terminal tal vez... les deseo que recuerden este día en que levantaron la mano”. “Porque lo que hacen hoy, cuando aprueban esta ley, no tiene perdón”, completó. 

“Miren que hacen cagadas ustedes, ¿eh? Pero esta... esta no tiene perdón”, sentenció. 

El proyecto fue aprobado en la madrugada del jueves en la Cámara de Diputados por 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. Tras su sanción, se espera la judicialización de la iniciativa por parte de organizaciones y ciudadanos que rechazan la medida.

El fuerte descargo de Nacha Guevara tras la aprobación de la Ley de Glaciares

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