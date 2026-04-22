Denuncian una “cosecha salvaje” de naranjas en el centro y alertan por los daños al arbolado urbano

La extracción de naranjas en pleno centro de San Miguel de Tucumán quedó en medio de la polémica tras los reclamos de vecinos y la advertencia de especialistas sobre posibles daños al arbolado urbano. Desde la Sociedad Amigos del Árbol cuestionaron tanto el momento elegido para la tarea como la forma en que se está llevando adelante. Pedro Buiatti, presidente de la entidad, alertó durante una charla con LA GACETA que la recolección se estaría realizando de manera anticipada, cuando la fruta aún no alcanzó su punto de maduración.