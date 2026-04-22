Denuncian una “cosecha salvaje” de naranjas en el centro y alertan por los daños al arbolado urbano
Resumen para apurados
- La Sociedad Amigos del Árbol denunció una cosecha violenta de naranjas en San Miguel de Tucumán, alertando por daños al arbolado y ruidos molestos debido a la falta de supervisión.
- La extracción anticipada de fruta verde obliga a sacudir los árboles con fuerza, provocando rotura de ramas. Vecinos reclaman por tareas nocturnas y restos de poda en la vía pública.
- La entidad exige suspender los trabajos para aplicar protocolos técnicos. El reclamo refleja una mayor conciencia ciudadana sobre la importancia de preservar el arbolado urbano.
La extracción de naranjas en pleno centro de San Miguel de Tucumán quedó en medio de la polémica tras los reclamos de vecinos y la advertencia de especialistas sobre posibles daños al arbolado urbano. Desde la Sociedad Amigos del Árbol cuestionaron tanto el momento elegido para la tarea como la forma en que se está llevando adelante. Pedro Buiatti, presidente de la entidad, alertó durante una charla con LA GACETA que la recolección se estaría realizando de manera anticipada, cuando la fruta aún no alcanzó su punto de maduración.
“Hay mucha fruta verde y eso obliga a sacudir las plantas con mayor violencia, lo que provoca defoliación y rotura de ramas”, explicó. En ese sentido, advirtió que lo que se observa en la vía pública “parece más una poda que una cosecha”, debido a la cantidad de restos de hojas y ramas que quedan dispersos en las veredas y en las calles.
Las quejas de los vecinos no solo apuntan al impacto ambiental, sino también a las molestias generadas por los trabajos en horarios inusuales. Según relataron, durante la madrugada se realizaron tareas en distintas zonas, lo que generó ruidos y preocupación. “La gente necesita descansar”, remarcó Buiatti, quien también señaló la falta de limpieza posterior, dejando esa tarea a cargo de los propios frentistas.
El titular de la asociación expresó además su preocupación por la falta de control técnico en las tareas. “Aparentemente lo está haciendo gente sin conocimiento y debería haber algún profesional supervisando la cosecha”, sostuvo. Y agregó que la situación evidencia “un descontrol” que requiere intervención urgente.
Desde la organización solicitaron al municipio la suspensión inmediata de los trabajos hasta que se establezcan criterios claros y ordenados para la recolección. “Esto necesita urgencia. Hay que definir cómo se hace este trabajo sin dañar el arbolado”, afirmó Buiatti, al tiempo que puso a disposición la experiencia de la entidad para colaborar en la planificación.
Finalmente, destacó que este tipo de conflictos refleja un cambio en la conciencia social. “Año a año hay más protestas porque la gente entiende que debemos cuidar el arbolado urbano”, concluyó.