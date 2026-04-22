El fútbol sudamericano se expande: Conmebol proyecta la creación de un nuevo torneo de clubes

La Conmebol parece decidida a patear el tablero del calendario regional con la instauración de una nueva competición. Esta nueva propuesta, que se presentará formalmente durante el 82° Congreso de la entidad en Ecuador, nace bajo la clara influencia de la UEFA Conference League. El torneo está proyectado para iniciar sus acciones en febrero o marzo de 2027 y contaría con la participación de 32 equipos. El dato más disruptivo de la reglamentación que se analiza es la exclusión de los clubes de Brasil, una medida diseñada específicamente para equilibrar la balanza y permitir que instituciones de otras asociaciones nacionales tengan mayores posibilidades de alcanzar instancias finales y obtener rodaje internacional.