El presidente de la Conmebol atacó a los europeos y defendió los cupos sudamericanos para la Copa del Mundo

El paraguayo Alejandro Domínguez disparó contra las voces del viejo continente que calificaron el reparto de plazas al mundial como injusto.

DESAFIANTE. Alejandro Domínguez defendió a Sudamérica y liquidó a los europeos. DESAFIANTE. Alejandro Domínguez defendió a Sudamérica y liquidó a los europeos.
Hace 2 Hs

En un acto de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el mandamás de la Conmebol respondió las críticas que habían llegado desde el otro lado del charco hace algunas semanas.

“Que se preocupen en ellos”, arremetió el presidente. “Les recomiendo que no se fijen tanto en Sudamérica, a esos países les digo que se ocupen más de ellos mismos y que ganen sus partidos, porque solamente clasifican los que ganan”, prosiguió.

Las palabras del jefe del fútbol sudamericano son en respuesta a varios cuestionamientos que se habían hecho en Europa reclamando la cantidad de cupos que tiene la Conmebol comparada con los que tiene la UEFA. Las principales quejas habían llegado de los entrenadores de países que no lograron clasificarse directo y deberán afrontar el repechaje en marzo. Es el caso de Vincenzo Montella, DT de Turquía, que objetó el formato sudamericano donde, según él, es fácil recuperarse de los errores al ser 18 jornadas.

Pero lo más duro había venido de parte de Gennaro Gattuso, técnico de Italia, que convive con el fantasma de las eliminaciones en 2018 y 2022. “Que clasifiquen siete de diez países es lamentable”, lanzó el italiano luego de no poder ganar su grupo para entrar directamente a la cita mundialista. Además, también había apuntado contra la cantidad de plazas que tiene el continente africano.

"Para mí eso es justo porque el mejor fútbol del mundo nace, sejuega y se exporta en Sudamérica", señaló Domínguez.

Y remarcó, picante: "Es lindo escuchar que nos critiquen, es lindo escuchar que en el otro lugar del mundo, como era a la inversa antes, se quejen por nuestro sistema clasificatorio".

