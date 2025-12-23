El presidente de la Conmebol atacó a los europeos y defendió los cupos sudamericanos para la Copa del Mundo

Las palabras del jefe del fútbol sudamericano son en respuesta a varios cuestionamientos que se habían hecho en Europa reclamando la cantidad de cupos que tiene la Conmebol comparada con los que tiene la UEFA. Las principales quejas habían llegado de los entrenadores de países que no lograron clasificarse directo y deberán afrontar el repechaje en marzo. Es el caso de Vincenzo Montella, DT de Turquía, que objetó el formato sudamericano donde, según él, es fácil recuperarse de los errores al ser 18 jornadas.