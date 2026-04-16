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Lisandro Catalán propuso eliminar la figura de delegado comunal en Tucumán

El dirigente explicó que se "busca terminar con los esquemas de intermediación política que han derivado en prácticas de clientelismo y uso discrecional de los recursos públicos".

Lisandro Catalán. Lisandro Catalán.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Lisandro Catalán, líder de LLA en Tucumán, propuso eliminar los delegados comunales para erradicar el clientelismo y el manejo discrecional de recursos públicos en la provincia.
  • La iniciativa busca transferir fondos comunales a municipios para mejorar la eficiencia. Se fundamenta en reducir la intermediación política y optimizar el gasto en infraestructura.
  • El proyecto integra una reforma estatal para reducir el gasto público y transparentar la gestión. Su implementación impactaría en la estructura política y administrativa provincial.
Resumen generado con IA

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán (LLA), Lisandro Catalán, planteó la eliminación de la figura del delegado comunal como parte de una transformación profunda del Estado provincial.

“Desde La Libertad Avanza proponemos eliminar la figura de delegado comunal”, afirmó el dirigente, quien además argumentó que se “busca terminar con los esquemas de intermediación política que han derivado en prácticas de clientelismo y uso discrecional de los recursos públicos”.

Catalán explicó la iniciativa apunta que los fondos actualmente destinados a las comunas sean absorbidos por los municipios, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la administración y garantizar un mayor control sobre el destino del gasto. En ese sentido, remarcó que la intención es que los recursos lleguen de manera directa a los vecinos, sin estructuras intermedias.

En el espacio libertario consideraron que esta medida permitiría optimizar el uso de los fondos públicos y redirigirlos hacia obras prioritarias de infraestructura. Entre ellas, destacaron la mejora de caminos rurales, pavimentación, redes cloacales y acceso a servicios básicos en distintas localidades del interior provincial.

Asimismo, en La Libertad Avanza dijeron que la eliminación de esta figura contribuiría a transparentar la gestión y evitar que los recursos sean utilizados con fines políticos o electorales, una crítica recurrente hacia el funcionamiento actual de las comunas.

El partido opositor enmarcó esta última iniciativa en un conjunto de propuestas, centradas en la reducción del gasto público, la simplificación del Estado y la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, de acuerdo a lo expuesto en un comunicado de prensa.

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