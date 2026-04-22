Frutas, táctica y nombres exóticos: los curiosos clubes que la AFA sumó al Promocional Amateur

Mientras estos 17 clubes se preparan para el barro y la lucha constante en el Promocional Amateur, el ambiente del ascenso todavía mastica bronca por la situación de Leones de Rosario. El equipo vinculado a la figura de Lionel Messi ni siquiera tuvo que pasar por este filtro de la quinta división para ingresar al sistema de AFA. A diferencia de Las Mandarinas o Control Orientado, que deberán ganarse el lugar en la cancha, el conjunto rosarino fue beneficiado con una plaza directa en la Primera C, omitiendo por completo el escalón inicial que hoy se presentó en Ezeiza. Esta decisión de la dirigencia nacional generó un contraste evidente entre el esfuerzo de los clubes de barrio que buscan profesionalizarse y la facilidad con la que el proyecto de los "Leones" se instaló directamente un escalón más arriba en la competencia.