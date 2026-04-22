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Frutas, táctica y nombres exóticos: los curiosos clubes que la AFA sumó al Promocional Amateur

El torneo de la quinta división ya tiene fixture y nuevos integrantes con denominaciones que llamaron la atención de todos. Serán 17 los equipos que busquen el ascenso a la Primera C.

PREPARADOS. Los 17 participantes posaron junto a Chiqui Tapia en la presentación del torneo que otorgará un ascenso y una promoción con el peor equipo de la Primera C. PREPARADOS. Los 17 participantes posaron junto a "Chiqui" Tapia en la presentación del torneo que otorgará un ascenso y una promoción con el peor equipo de la Primera C.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La AFA presentó el Torneo Promocional Amateur 2026 en Ezeiza, que iniciará el 23 de mayo con 17 clubes divididos en dos zonas para definir un ascenso directo a la Primera C.
  • La nueva quinta división reemplaza a la Primera D con equipos de ligas regionales como Las Mandarinas y Control Orientado, marcando una apertura a clubes cercanos al área del AMBA.
  • El certamen busca integrar clubes barriales al sistema profesional, aunque persiste la polémica por el ingreso directo de Leones de Rosario a la Primera C omitiendo este escalón.
Resumen generado con IA

El predio de Ezeiza fue testigo de una nueva función del fútbol de ascenso bajo la atenta mirada de Claudio "Chiqui" Tapia. El Torneo Promocional Amateur 2026 ya es una realidad y comenzará a rodar el próximo 23 de mayo con un formato que divide a los 17 participantes en dos zonas. Sin embargo, lo que verdaderamente se robó los flashes durante el sorteo no fue el fixture en sí, sino la particularidad de los nombres de las instituciones que se incorporan a la pirámide de la AFA. La creatividad parece no tener límites en esta quinta división que reemplazó a la vieja Primera D, integrando clubes que vienen de ligas regionales cercanas al AMBA con denominaciones que poco tienen que ver con los tradicionales nombres a los que el fútbol argentino se encontraba acostumbrado.

Entre las nuevas caras que buscarán el ascenso directo a la Primera C aparecen equipos como Las Mandarinas de Brandsen, un club que trae un aroma cítrico al ascenso profundo, y Control Orientado de Benavídez, cuyo nombre suena más a una consigna técnica de entrenamiento que a una entidad deportiva tradicional. A ellos se les suma Buenos Aires City, una denominación con tintes internacionales que contrasta con la humildad del ascenso bonaerense, junto a otros como el ya más común Alumni de Los Hornos y el flamante campeón de la Liga Lobense, Uribelarrea FC. Estos equipos forman parte de la Zona B y deberán pelear palmo a palmo en dos ruedas para intentar quedarse con el Apertura, que es el único camino que garantiza subir de categoría sin pasar por el sufrimiento de una promoción.

El caso Leones de Rosario: el salto directo que generó polémica

Mientras estos 17 clubes se preparan para el barro y la lucha constante en el Promocional Amateur, el ambiente del ascenso todavía mastica bronca por la situación de Leones de Rosario. El equipo vinculado a la figura de Lionel Messi ni siquiera tuvo que pasar por este filtro de la quinta división para ingresar al sistema de AFA. A diferencia de Las Mandarinas o Control Orientado, que deberán ganarse el lugar en la cancha, el conjunto rosarino fue beneficiado con una plaza directa en la Primera C, omitiendo por completo el escalón inicial que hoy se presentó en Ezeiza. Esta decisión de la dirigencia nacional generó un contraste evidente entre el esfuerzo de los clubes de barrio que buscan profesionalizarse y la facilidad con la que el proyecto de los "Leones" se instaló directamente un escalón más arriba en la competencia.

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