Secciones
DeportesFútbol

Sorpresa total: la AFA confirmó el ingreso de Leones de Rosario FC, el club de la familia Messi

El club fue afiliado directamente a la AFA y ya planifica su debut profesional con un cuerpo técnico de experiencia.

Sorpresa total: la AFA confirmó el ingreso de Leones de Rosario FC, el club de la familia Messi
Hace 3 Hs

Una noticia inesperada sacudió al fútbol argentino. La AFA oficializó que Leones de Rosario FC, el equipo fundado por la familia de Lionel Messi, competirá la próxima temporada en la Primera C. La resolución, que figura en el Boletín Oficial N°6752, confirma la afiliación directa del club y lo habilita a incorporarse al sistema de torneos profesionales sin pasar por las divisiones inferiores.

Fundado en 2015 y con sede en la comuna de Alvear, a pocos kilómetros de Rosario, Leones FC está presidido por Matías Messi, hermano mayor del capitán de la Selección argentina. Desde su creación, el proyecto buscó combinar formación juvenil, desarrollo institucional e identidad local. Ahora, esa visión se materializa con un salto histórico al fútbol de la AFA.

La particularidad del caso es que el club ingresará de forma directa al sistema profesional, sin disputar el Torneo Promocional Amateur, algo poco común en el ascenso argentino. Así, Leones FC debutará en la Primera C durante la temporada 2026 y compartirá la categoría con Central Córdoba y Argentino de Rosario, otros representantes locales.

El proyecto deportivo y el DT elegido

En el plano deportivo, el equipo se prepara bajo las órdenes de Víctor “Chapa” Zapata, quien asumió recientemente la conducción técnica. El ex jugador de River, Independiente y Vélez aseguró que trabaja junto a la dirigencia encabezada por Matías Messi para “armar un plantel competitivo que pueda adaptarse rápido a la categoría”. Zapata viene de dirigir a Atlas y su experiencia en el ascenso lo convierte en una apuesta fuerte para consolidar el proyecto.

El predio del club, ubicado al sur de Rosario, es la base de un sueño que mezcla pasión familiar e identidad rosarina. Leones FC, el equipo nacido del corazón de los Messi, se prepara para escribir su primer capítulo en el fútbol profesional argentino, con una historia que promete seguir dando que hablar.

Temas Lionel MessiSelección Argentina de fútbolAsociación del Fútbol ArgentinoClaudio "Chiqui" TapiaIndependiente
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Preocupación en Inter Miami: Lionel Messi se ausentó del entrenamiento antes de los playoffs

Preocupación en Inter Miami: Lionel Messi se ausentó del entrenamiento antes de los playoffs

Lo más popular
La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez
1

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

El legislador Pepe Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la soberbia y la mediocridad
2

El legislador "Pepe" Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la "soberbia y la mediocridad"

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana
3

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones
4

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes
5

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo
6

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo

Más Noticias
El polémico apodo que la prensa francesa le puso a Franco Colapinto por adelantarse a Pierre Gasly

El polémico apodo que la prensa francesa le puso a Franco Colapinto por adelantarse a Pierre Gasly

“Fue sin querer”: Marcos Rojo explicó el tremendo codazo que dejó KO a Santiago Sosa en la semifinal

“Fue sin querer”: Marcos Rojo explicó el tremendo codazo que dejó KO a Santiago Sosa en la semifinal

La llamativa sentencia de Gustavo Costas tras la derrota de Racing contra Flamengo en Brasil

La llamativa sentencia de Gustavo Costas tras la derrota de Racing contra Flamengo en Brasil

Denuncian la desapareción de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Denuncian la desapareción de la ex Bandana, Lourdes Fernández

La respuesta de Franco Colapinto que enciende a Alpine: ¿será titular en 2026?

La respuesta de Franco Colapinto que enciende a Alpine: ¿será titular en 2026?

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Sacachispas, del campo al Regional Federal: una historia escrita con esfuerzo

Sacachispas, del campo al Regional Federal: una historia escrita con esfuerzo

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

Comentarios