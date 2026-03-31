A 13 años de su creación, la Corte habilitó el Juzgado Federal N° 3 en Tucumán

El nuevo juzgado funcionará en calle 9 de Julio 142. FOTO OSVALDO RIPOLL
Resumen de nota
- La Corte Suprema habilitó el Juzgado Federal N° 3 en Tucumán tras 13 años de su creación, designando a José Manuel Díaz Vélez como juez titular en la sede de calle 9 de Julio.
- La medida pone fin a una demora histórica. El juez Díaz Vélez, quien subrogaba los otros dos juzgados de la provincia, asumirá ahora la conducción formal de esta nueva dependencia.
- La apertura permitirá agilizar la tramitación de causas federales y descomprimir la saturada carga laboral de los tribunales existentes, optimizando el servicio de justicia regional.
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