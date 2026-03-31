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Hecho histórico

A 13 años de su creación, la Corte habilitó el Juzgado Federal N° 3 en Tucumán

La dependencia entrará en funciones con su titular, José Manuel Díaz Vélez, que había estado subrogando los otros dos juzgados.

El nuevo juzgado funcionará en calle 9 de Julio 142. FOTO OSVALDO RIPOLL El nuevo juzgado funcionará en calle 9 de Julio 142. FOTO OSVALDO RIPOLL
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen de nota

  • La Corte Suprema habilitó el Juzgado Federal N° 3 en Tucumán tras 13 años de su creación, designando a José Manuel Díaz Vélez como juez titular en la sede de calle 9 de Julio.
  • La medida pone fin a una demora histórica. El juez Díaz Vélez, quien subrogaba los otros dos juzgados de la provincia, asumirá ahora la conducción formal de esta nueva dependencia.
  • La apertura permitirá agilizar la tramitación de causas federales y descomprimir la saturada carga laboral de los tribunales existentes, optimizando el servicio de justicia regional.
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