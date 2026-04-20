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Cuándo es el feriado del Día del Trabajador en mayo 2026

En esta ocasión, el asueto cae un viernes y da paso a un fin de semana largo de tres días a principios del quinto mes del año.

Calendario 2026: los feriados de mayo Calendario 2026: los feriados de mayo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina celebrará el feriado inamovible por el Día del Trabajador el viernes 1 de mayo de 2026, para conmemorar las reivindicaciones laborales históricas en todo el país.
  • La fecha, regida por la ley 27399, recuerda la huelga de Chicago de 1886. Al caer viernes, se confirma un fin de semana largo de tres días ideal para el descanso o turismo interno.
  • Este descanso abre el calendario de mayo y permite la planificación anticipada de viajes, lo que genera expectativas positivas para el sector turístico y el consumo regional.
Resumen generado con IA

Muchas personas se preguntan cuándo es el feriado del Día del Trabajador, que suele ser en el mes de mayo. Esto se debe a que en la Argentina, al igual que en otros países, muchos se movilizan durante esta jornada para reclamar por mejoras laborales. En tanto, muchos buscan saber si hay un fin de semana largo para planificar alguna escapada.

De acuerdo a la ley 27399, que reglamenta el establecimiento de feriados y fines de semana largos, esta efeméride es un feriado nacional en la Argentina y se conmemora el 1° de mayo. Dado su carácter de inamovible, este no se puede trasladar a otra fecha.

Según el calendario oficial 2026 que ofrece la Jefatura de Gabinete en su sitio oficial, este Día del Trabajador cae un día viernes. De esa forma, da paso a un fin de semana largo de tres días consecutivos.

¿Por qué se celebra el Día del Trabajador el 1° de mayo?

La jornada recuerda la lucha por adquirir mejores condiciones y contratos laborales. La fecha se inspira en un lamentable suceso que tuvo lugar durante una sangrienta represión en la fábrica McCornick, en Estados Unidos.

En 1886, se llevaron a cabo decenas de protestas de trabajadores del sector obrero en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. Exigían ser reconocidos por su labor, mejorar sus contratos y la reducción de la jornada laboral, la cual era entre 12 y 18 horas diarias. Es así que, hacia finales de abril de ese mismo año, se popularizó el lema “Ocho horas para el trabajo, ocho para el sueño y ocho para la casa” por parte de la agrupación “Noble Order of the Knights of Labor” (La Noble Orden de los Caballeros del Trabajo en inglés).

Los empresarios no aceptaron las demandas de sus trabajadores, por lo que se llevó a cabo una huelga masiva de más de 5000 personas el 1° de mayo de 1886. En ese contexto, los empleados de la fábrica McCornick se presentaron en la puerta de este edificio para hacer visible su reclamo. Ante la denuncia del dueño, la policía se presentó y reprimió a los presentes. Este suceso provocó decenas de muertos y heridos. Los obreros volvieron a reunirse el 2 y 3 de mayo para exigir por sus derechos, días en los que se repitió el mismo nivel de violencia.

El 4 de mayo el conflicto escaló con la llamada “Revuelta de Haymarket”, conflicto desmedido que provocó varias muertes y detenciones, entre los cuales cinco fueron ejecutados y recordados como los Mártires de Chicago.

Los hechos tuvieron gran repercusión mundial, al causar indignación y cuestionamientos desde los sectores trabajadores de distintos países. En 1919, se llevó a cabo la primera conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Durante esta jornada se estableció de manera obligatoria el cumplimiento de jornadas máximas de ocho horas diarias y 48 horas semanales.

Los feriados y días no laborables que quedan, según el calendario oficial 2026

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre)

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).


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