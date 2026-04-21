Recuerdos fotográficos: El Obispo Colombres, único congresal de 1816 fotografiado

Dice que hay tres retratos al óleo de Colombres, por lo menos. “En el que cuelga en el Salón de la Jura, obra de Augusto Ballerini, el parecido se perjudica con la mandíbula demasiado larga y la boca rejuvenecida. Existe un óleo, muy posterior, de Ángel Dato, que lo representa de cuerpo entero, sentado en una silla junto al balcón de su quinta de El Bajo: a nuestro juicio, carece de valor iconográfico por la falta absoluta de parecido” . Y “la más conocida –y justamente afamada- pintura, fue obra del artista tucumano Ignacio Baz. Sin duda el obispo no posó para ese excelente óleo, ejecutado poco después de su muerte... se trata de una cabal copia del daguerrotipo” (tercera imagen). “En síntesis –concluye Páez de la Torre- el verdadero aspecto del doctor José Eusebio Colombres solo consta en la borrosa reproducción (foto) del daguerrotipo, que acertadamente enmendó la inversión de la figura”.