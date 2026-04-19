Tucumán, capital del Derecho: Lorenzetti y Kemelmajer de Carlucci estarán presentes

Las jornadas académicas tituladas “Implementación del Código Civil y Comercial de la Nación en el derecho vivo de los tribunales” convertirán a Tucumán en el epicentro del debate jurídico nacional los días 22 y 23 de abril. El evento, que se desarrollará en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, conducida por Cristina Grunauer de Falú, sita en calle 25 de Mayo 474, propone un análisis profundo sobre la aplicación práctica de la normativa civil tras una década de vigencia, reuniendo a las figuras más influyentes del pensamiento jurídico contemporáneo en un homenaje central a la trayectoria de la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci.
La relevancia institucional del encuentro queda de manifiesto con la participación del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, quien tendrá a su cargo las palabras de apertura. Lorenzetti, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y ex presidente del Máximo Tribunal entre 2007 y 2018, es un referente global en derecho ambiental y teoría de la decisión judicial, cuya presencia subraya el respaldo federal a estas instancias de capacitación para magistrados y operadores del derecho.
El corazón del evento será el reconocimiento a Aída Kemelmajer de Carlucci, una de las juristas más prestigiosas del mundo hispanohablante. Ex jueza de la Suprema Corte de Mendoza y miembro de la Comisión Redactora del actual Código Civil y Comercial, su legado académico incluye más de 200 artículos y numerosos doctorados Honoris Causa otorgados por universidades de Argentina, Perú y Francia. Su conferencia magistral, prevista para el miércoles 22 a las 10.30, es uno de los momentos más esperados por la comunidad jurídica.
La organización académica está bajo la conducción de Adela Seguí, directora de la Escuela Judicial del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y ex decana de la Facultad de Derecho de la UNT. Seguí ha sido una pieza fundamental en la articulación de este espacio, destacando la importancia de la formación continua y el diálogo entre la academia y el ejercicio jurisdiccional cotidiano. El acto inaugural contará también con el acompañamiento de autoridades provinciales y universitarias, reflejando un sólido consenso institucional.
El cronograma de actividades se iniciará el miércoles 22 con las acreditaciones a las 08.00 y un acto de homenaje a las 09.45. Durante la primera jornada, los paneles abordarán temáticas críticas como la vulnerabilidad y el acceso a la justicia, las transformaciones sociales en las relaciones de familia, y los avances en derecho de daños. Por la tarde, el debate se trasladará hacia los desafíos que impone la economía digital al derecho privado.
La segunda jornada, el jueves 23, comenzará a las 08.30 y se enfocará en la responsabilidad por daños a bienes colectivos y las relaciones de consumo desde la práctica forense. También se tratarán aspectos fundamentales de la protección de la vivienda y el derecho sucesorio, temas de alto impacto en la litigiosidad actual. El cierre de las jornadas está previsto para el mediodía, tras la presentación de la Orquesta Infanto Juvenil.