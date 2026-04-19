Tucumán, capital del Derecho: Lorenzetti y Kemelmajer de Carlucci estarán presentes

Las jornadas académicas tituladas “Implementación del Código Civil y Comercial de la Nación en el derecho vivo de los tribunales” convertirán a Tucumán en el epicentro del debate jurídico nacional los días 22 y 23 de abril. El evento, que se desarrollará en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, conducida por Cristina Grunauer de Falú, sita en calle 25 de Mayo 474, propone un análisis profundo sobre la aplicación práctica de la normativa civil tras una década de vigencia, reuniendo a las figuras más influyentes del pensamiento jurídico contemporáneo en un homenaje central a la trayectoria de la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci.