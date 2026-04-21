Denuncian que imputados no cumplen con los pagos por resarcimientos

VIDEO. Los ladrones que atacaron a Nadia fueron captados en la calle Amador Lucero al 200.
Resumen para apurados
- Una víctima denunció este 21 de abril en Tucumán que imputados por robo incumplen pagos de resarcimiento, criticando la inacción del Ministerio Público Fiscal ante estos acuerdos.
- El hecho se originó tras un asalto captado en video. La joven Nadia expuso que, pese a las salidas alternativas judiciales, el acusado dejó de abonar la reparación económica pactada.
- Este reclamo evidencia fallas sistémicas en el control de penas alternativas, lo que podría derivar en mayores exigencias de cumplimiento y cambios en la gestión de casos del MPF.
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