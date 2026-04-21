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Denuncian que imputados no cumplen con los pagos por resarcimientos

Una joven denunció que uno de los acusados de haberla asaltado dejó de pagar la reparación pactada. Afirman que se repiten los casos en salidas alternativas y cuestionan la falta de respuestas del MPF.

VIDEO. Los ladrones que atacaron a Nadia fueron captados en la calle Amador Lucero al 200. VIDEO. Los ladrones que atacaron a Nadia fueron captados en la calle Amador Lucero al 200.
Por Micaela Pinna Otero 21 Abril 2026

Resumen para apurados

  • Una víctima denunció este 21 de abril en Tucumán que imputados por robo incumplen pagos de resarcimiento, criticando la inacción del Ministerio Público Fiscal ante estos acuerdos.
  • El hecho se originó tras un asalto captado en video. La joven Nadia expuso que, pese a las salidas alternativas judiciales, el acusado dejó de abonar la reparación económica pactada.
  • Este reclamo evidencia fallas sistémicas en el control de penas alternativas, lo que podría derivar en mayores exigencias de cumplimiento y cambios en la gestión de casos del MPF.
Resumen generado con IA

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