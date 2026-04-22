Anticipan nuevos aumentos en la medicina prepaga a partir de mayo

Las principales empresas de medicina prepaga definieron los nuevos valores que regirán en mayo para sus planes de salud. Las cuotas tendrán incrementos de hasta 3,4%. Con los ajustes informados por las compañías, las actualizaciones de los aranceles se ubican en línea con la inflación de marzo, que fue 3,4%.
La Superintendencia de Salud, por su parte, dio de baja este martes a otras cuatro prepagas, que no registraban ningún tipo de actividad. Se trata de Su Medicina Asistencia; Instituto Panamericano de Salud; Imedical y Seres. Con esta decisión, ya son 166 las compañías de medicina privada que fueron eliminadas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga durante la gestión de Javier Milei. Las empresas de medicina prepaga justifican el alza de los aranceles por el aumento sostenido en los costos del sistema de salud como los insumos médicos, honorarios, alquileres y servicios tercerizados.
Sistema agotado
Desde julio pasado, las empresas deben informar de forma mensual los precios diferenciados por plan, franja etaria y por región del país ante la Superintendencia de Servicios de Salud. Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) indicó que el sistema de obras sociales y prepagas está agotado. El sistema de obras sociales nacionales, conformado por las obras sociales sindicales y de personal de dirección, basa su financiamiento en el aporte obligatorio de los trabajadores. A mediados de la década de los ‘90 se relajó el principio de afiliación cautiva a la obra social de actividad permitiendo a los afiliados elegir su obra social. Esto dio pie al ingreso de las empresas de medicina prepaga. La instrumentación era a través de convenios con obras sociales para que éstas, a cambio de una comisión, deriven a la prepaga el aporte obligatorio, puntualiza el reporte.
Según Idesa, el sistema de obras sociales y prepagas sufre las consecuencias de una doble demagogia. La primera es la de incorporar, vía leyes y sentencias judiciales, prestaciones al Plan Médico Obligatorio (PMO) sin contemplar su financiamiento. La otra es incorporar a la cobertura a gente con aportes muy limitados, como es el caso de los monotributistas. Para salir de esta profunda crisis es imprescindible que las promesas se alineen con el financiamiento disponible, puntualiza. En el 2025 se puso fin a la “derivación de aportes” incorporando a las empresas de medicina prepaga al sistema a competir en forma directa con las obras sociales. Se eliminó la intermediación de las obras sociales derivadoras y las personas ahora pasan a ser afiliadas directas de las prepagas. Como consecuencia de ello el sistema quedó conformado con 290 obras sociales que aglutinan el 64% de la recaudación y 50 empresas de medicina prepaga con el 36% restante. Esto surge de un “Informe de Situación de Obras Sociales” elaborado por la CGT donde alertan sobre la presencia de una crisis sistémica que trasciende la incorporación de las prepagas a la seguridad social.