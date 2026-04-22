Anticipan nuevos aumentos en la medicina prepaga a partir de mayo

Según Idesa, el sistema de obras sociales y prepagas sufre las consecuencias de una doble demagogia. La primera es la de incorporar, vía leyes y sentencias judiciales, prestaciones al Plan Médico Obligatorio (PMO) sin contemplar su financiamiento. La otra es incorporar a la cobertura a gente con aportes muy limitados, como es el caso de los monotributistas. Para salir de esta profunda crisis es imprescindible que las promesas se alineen con el financiamiento disponible, puntualiza. En el 2025 se puso fin a la “derivación de aportes” incorporando a las empresas de medicina prepaga al sistema a competir en forma directa con las obras sociales. Se eliminó la intermediación de las obras sociales derivadoras y las personas ahora pasan a ser afiliadas directas de las prepagas. Como consecuencia de ello el sistema quedó conformado con 290 obras sociales que aglutinan el 64% de la recaudación y 50 empresas de medicina prepaga con el 36% restante. Esto surge de un “Informe de Situación de Obras Sociales” elaborado por la CGT donde alertan sobre la presencia de una crisis sistémica que trasciende la incorporación de las prepagas a la seguridad social.