Tras los reclamos por problemas edilicios, la Escuela Normal realizó obras

El Ministerio de Educación, a través de la Subdirección de Coordinación Técnica de Infraestructura Escolar, lleva a cabo un plan integral de recuperación y mantenimiento de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Juan Bautista Alberdi”. Se repusieron los listones de madera faltantes y zócalos en mal estado en 18 aulas, al tiempo que se reemplazaron los vidrios rotos de ventanas y ventanales. Ayer se terminaron de colocar 19,500 m² de cristalería, sobre un total de 29,574 m² de vidrios dañados, que fueron provistos y colocados por el ministerio, en tanto que los materiales para los pisos se hicieron en colaboración con la Cooperadora Escolar.