Tras los reclamos por problemas edilicios, la Escuela Normal realizó obras

“Comunidad Normalista, comparto con ustedes las acciones realizadas desde marzo hasta la fecha. Algunas de ellas gestionadas a través del Ministerio de Educación y llevadas a cabo por personal de Infraestructura y otras en un trabajo conjunto con Cooperadora”. De esta manera, la propia rectora de la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi, Andrea Coronel, respondió al malestar de alumnos y padres que hicieron viral en su momento falta de mantenimiento del edificio escolar, a través de videos donde se mostraban ratas saliendo de agujeros del piso y alcantarillas llenos de basura.
El Ministerio de Educación, a través de la Subdirección de Coordinación Técnica de Infraestructura Escolar, lleva a cabo un plan integral de recuperación y mantenimiento de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Juan Bautista Alberdi”. Se repusieron los listones de madera faltantes y zócalos en mal estado en 18 aulas, al tiempo que se reemplazaron los vidrios rotos de ventanas y ventanales. Ayer se terminaron de colocar 19,500 m² de cristalería, sobre un total de 29,574 m² de vidrios dañados, que fueron provistos y colocados por el ministerio, en tanto que los materiales para los pisos se hicieron en colaboración con la Cooperadora Escolar.
La rectora de la escuela señaló que los trabajos comenzaron en marzo y se extendieron durante abril, para continuar en mayo con la reparación de los techos. El listado de trabajos previstos que dio a conocer la escuela son: retiro de mobiliario en desuso, limpieza del sector de rampa, reparación de pisos, colocación de zócalos, compra e instalación de pizarras, colocación de vidrios en aulas y ventanales, pintura de aulas, reparación de techos y filtraciones del Gabinete de Biología, reparación de tomas y cambio de tubos fluorescentes. En Nivel Inicial, reparación y creación de puertas, arreglo de mobiliario y de paredes.
“Todavía nos queda mucho por hacer, principalmente la reparación de techos programada por el Ministerio de Educación para el mes de mayo y a la espera del mobiliario solicitado”, dijo Coronel.
La metodología de trabajo se destaca por la sinergia entre el Estado y la institución: mientras la cooperadora escolar facilita la adquisición de insumos específicos, el equipo técnico ministerial aporta la mano de obra especializada. Este esquema de trabajo conjunto también se trasladó al sector del jardín de infantes, donde se realizaron reparaciones de material.
Diagnóstico integral
El plan de recuperación parte de un diagnóstico integral realizado por Infraestructura Escolar con tres etapas, que comenzó por la zona de mayor urgencia. Dentro de esta primera etapa, se plantea el cambio de aproximadamente 1.311 m² de cubierta, lo cual contempla la remoción de chapas en mal estado, el cambio de pendientes en caso de ser necesario, estructuras, canaletas y caños de bajada, señala el informe de diagnóstico. Las tareas deben ser estudiadas minuciosamente, ya que se trata de un edificio considerado patrimonio arquitectónico, procurando ser lo menos invasivo posible.
En cuanto a higiene y salubridad se implementó un plan de control de plagas mediante la colocación estratégica de cebos para la eliminación de roedores. Se procedió a la limpieza integral de patios y tareas de descacharrado y se retiró mobiliario deteriorado para su posterior baja en Bienes Patrimoniales.