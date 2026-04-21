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Tragedia en Córdoba: un niño de 11 años murió tras desvanecerse en el recreo

El alumno jugaba a la pelota con sus compañeros en la escuela "Gral. José de San Martín" cuando cayó al suelo. Pese a los intentos de reanimación, falleció en el hospital local.

CÓRDOBA. Conmoción por la muerte de un niño en una escuela. CÓRDOBA. Conmoción por la muerte de un niño en una escuela.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un niño de 11 años murió tras desvanecerse este martes mientras jugaba en el recreo de la escuela Gral. José de San Martín en La Calera, Córdoba, por causas bajo investigación.
  • El alumno jugaba con una pelota de papel cuando cayó al suelo. Pese a las maniobras de RCP de docentes y médicos en el Hospital Arturo Illia, sufrió un paro y falleció poco después.
  • La Justicia investiga el deceso con pericias para establecer las causas exactas. El hecho causa gran conmoción escolar y pone el foco en los protocolos de emergencia en las aulas.
Resumen generado con IA

Un niño de 11 años falleció este martes por la mañana tras sufrir un desvanecimiento mientras participaba del recreo en la escuela primaria "Gral. José de San Martín", en la localidad de La Calera, Córdoba.

El episodio se registró alrededor de las 11:20 en el establecimiento ubicado en la calle Juan Ramón Jiménez 428, en el Barrio Stoecklin. Según el testimonio de los responsables de la institución, el alumno se encontraba jugando al fútbol con sus compañeros cuando, por causas que se investigan, cayó al suelo repentinamente.

Maniobras de reanimación

El doctor Juan José Castellano, director General de Bienestar Educativo de la provincia, en diálogo con Cadena 3 puntualizó: “El niño ha estado jugando con sus compañeritos con una pelota de papel en el recreo y en ese marco, se desvaneció. Pensaban que era parte de una broma y no, comprobaron que reaccionaba. Docentes le realizaron reanimación, vino el servicio médico y en ese proceso entró en paro”.

Fallecimiento en el hospital

El menor fue ingresado en el Hospital Materno Infantil Dr. Arturo Illia. A pesar de los esfuerzos de los profesionales médicos por estabilizarlo, momentos después se confirmó su fallecimiento.

La justicia tomó intervención en el caso para establecer las causas fehacientes del deceso a través de las pericias correspondientes. La comunidad educativa del Barrio Stoecklin permanece bajo una profunda consternación por el hecho.

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