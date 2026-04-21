Tragedia en Córdoba: un niño de 11 años murió tras desvanecerse en el recreo

Maniobras de reanimación

El doctor Juan José Castellano, director General de Bienestar Educativo de la provincia, en diálogo con Cadena 3 puntualizó: “El niño ha estado jugando con sus compañeritos con una pelota de papel en el recreo y en ese marco, se desvaneció. Pensaban que era parte de una broma y no, comprobaron que reaccionaba. Docentes le realizaron reanimación, vino el servicio médico y en ese proceso entró en paro”.