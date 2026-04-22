El legado de Luis Puenzo, a los ojos de cineastas tucumanos

“La peste”

En esa línea, mencionó además “La peste”, basada sobre la novela de Albert Camus, como otro punto relevante dentro de la obra de Puenzo. “Me impactó que un director argentino trabajara con un texto del canon europeo y lo reinterpretara desde otro lugar”, sostuvo. Y amplió: “Puenzo es un buen ejemplo de alguien que trabaja desde los márgenes con materiales universales. Algo que, en literatura, podría vincularse con operaciones como las de Jorge Luis Borges: entender que la tradición no es lo local inmediato, sino el mundo”.