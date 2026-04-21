Murió Luis Puenzo, el director que llevó al cine argentino a ganar su primer Oscar

Nacido en Buenos Aires en 1946, Puenzo desarrolló una extensa trayectoria como director, productor y guionista, con una obra profundamente atravesada por los conflictos sociales y políticos del país. Su consagración llegó en 1985 con “La historia oficial”, una película que abordó el drama de los desaparecidos durante la última dictadura militar y que se convirtió en un símbolo internacional de memoria y derechos humanos.