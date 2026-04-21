Murió Luis Puenzo, el director que llevó al cine argentino a ganar su primer Oscar

Resumen para apurados
- El cineasta Luis Puenzo, director de 'La historia oficial', falleció este martes a los 80 años en Argentina. Fue el primer director nacional en ganar un premio Oscar en 1986.
- Nacido en 1946, Puenzo lideró el INCAA entre 2020 y 2022. Su obra cumbre sobre la dictadura militar se convirtió en un símbolo global de memoria, identidad y derechos humanos.
- Su legado trasciende el Oscar; Puenzo consolidó el cine nacional en el escenario mundial y estableció un estándar narrativo para abordar los conflictos sociales del país.
El cine argentino perdió a una de sus figuras más trascendentes. A los 80 años falleció este martes Luis Puenzo. El director era recordado por haber dirigido La historia oficial, el film que obtuvo el primer premio Oscar para la Argentina en la categoría de Mejor Película Extranjera.
Nacido en Buenos Aires en 1946, Puenzo desarrolló una extensa trayectoria como director, productor y guionista, con una obra profundamente atravesada por los conflictos sociales y políticos del país. Su consagración llegó en 1985 con “La historia oficial”, una película que abordó el drama de los desaparecidos durante la última dictadura militar y que se convirtió en un símbolo internacional de memoria y derechos humanos.
A partir de ese reconocimiento global, su carrera trascendió las fronteras. Dirigió producciones internacionales como Gringo viejo y La peste, y continuó explorando temáticas vinculadas a la historia, la identidad y las tensiones sociales.
Además de su labor artística, Puenzo tuvo un rol institucional relevante: presidió el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) entre 2020 y 2022 y participó en la consolidación de políticas clave para el desarrollo del cine nacional.
Su legado no solo se mide en premios, sino también en el impacto cultural de su obra. “La historia oficial” no solo marcó un antes y un después para el cine argentino, sino que también abrió un camino para que las historias locales alcanzaran reconocimiento mundial