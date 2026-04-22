Luis Puenzo: el hombre que llevó al cine el robo de bebés en la dictadura

Pero detrás de ese logro hubo una historia atravesada por tensiones, riesgos y decisiones que reflejaban el clima de los últimos meses de la dictadura militar (1976-1983). Durante el rodaje, el equipo sufrió amenazas directas. “Amenazaron de muerte a la madre de la niña que hacía el papel de bebé robada. Le dijeron que la sacara de la película. Tuvimos que fingir que el rodaje terminaba y lo seguimos en forma clandestina”, recordó Puenzo en 2016.