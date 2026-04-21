Vinculan a Marcelo Tinelli con una amiga de Pampita: quién es Rossana Almeyda

Resumen para apurados
- Marcelo Tinelli inició un romance con la exmodelo Rossana Almeyda en Buenos Aires tras separarse de Milett Figueroa, según revelaron programas de espectáculos este fin de semana.
- Almeyda es amiga de Pampita y politóloga. Los rumores crecieron tras ser vista en el cumpleaños del hijo de Tinelli y compartir tiempo en un recital de Ricky Martin recientemente.
- La integración de Almeyda al círculo íntimo de Tinelli sugiere un vínculo sólido. El romance marca un nuevo capítulo mediático para el conductor tras su reciente separación previa.
El mundo del espectáculo argentino volvió a agitarse con una versión que tomó fuerza en las últimas horas: Marcelo Tinelli estaría iniciando una nueva relación sentimental. A poco de confirmar su separación de Milett Figueroa, el conductor fue vinculado con Rossana Almeyda, una argentina con pasado como modelo, amiga de Pampita y radicada actualmente en Miami.
La información surgió en el programa Puro Show (eltrece), donde la panelista Pochi dio a conocer el dato. “El nuevo romance es Marcelo Tinelli. Tiene el corazón contento con una chica que se llama Rossana Almeyda. Es argentina y actualmente vive en Miami”, afirmó.
Por su parte, Angie Balbiani aportó más detalles sobre la mujer señalada como su nueva pareja. “La conozco. Es una diosa, fue modelo, estudió varias carreras, entre ellas Ciencias Políticas. Vive en Miami. Debe tener alrededor de unos cuarenta y largos”, sostuvo.
Las versiones no tardaron en sumar indicios. Según contaron en el ciclo, Tinelli y Almeyda fueron vistos juntos en el recital de Ricky Martin el pasado fin de semana. Además, ella habría estado presente en el cumpleaños de Lolo, el hijo menor del conductor. “¡Qué loco! ¿Ya la metió en el círculo familiar?”, planteó Pampito al aire. La respuesta fue directa: “Ya la metió en el círculo familiar”.
Balbiani también confirmó el vínculo cercano de Almeyda con Pampita. “Yo la conozco, estuve en su casa”, reveló, lo que reforzó la idea de que la modelo habría actuado como nexo entre ambos. En esa línea, también se mencionó que Tinelli alquiló durante el verano la casa que ella tiene en Nordelta, lo que suma otro punto de contacto entre los protagonistas.
Rossana Almeyda mantiene un perfil que despertó la curiosidad en el ambiente. Fue modelo y cursó estudios en Ciencias Políticas. Aunque el supuesto romance sería reciente, su presencia en eventos familiares y las apariciones públicas junto al conductor alimentaron las especulaciones. “Para invitarla al cumpleaños de tu hijo, es como, bueno…”, deslizó Pampito. Mientras que Balbiani agregó: “Ojalá que le haga bien, porque el recuerdo que tengo de ella, de lo poco que la traté, es el de una persona con un buen corazón”.
En Intrusos (América), Rodrigo Lussich y Marcela Tauro coincidieron en que la presentación habría sido a través de Pampita y señalaron que la relación entre Tinelli y Milett Figueroa terminó “bastante mal”. “Se la presentó. Es amiga de Pampita”, afirmaron.
Por ahora, ninguno de los protagonistas confirmó públicamente el vínculo. Sin embargo, los indicios y los testimonios televisivos posicionan a Rossana Almeyda como la posible nueva pareja del conductor en una historia que ya genera fuerte repercusión.