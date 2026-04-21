Vinculan a Marcelo Tinelli con una amiga de Pampita: quién es Rossana Almeyda

Rossana Almeyda mantiene un perfil que despertó la curiosidad en el ambiente. Fue modelo y cursó estudios en Ciencias Políticas. Aunque el supuesto romance sería reciente, su presencia en eventos familiares y las apariciones públicas junto al conductor alimentaron las especulaciones. “Para invitarla al cumpleaños de tu hijo, es como, bueno…”, deslizó Pampito. Mientras que Balbiani agregó: “Ojalá que le haga bien, porque el recuerdo que tengo de ella, de lo poco que la traté, es el de una persona con un buen corazón”.