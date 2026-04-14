Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa: "Fue en los mejores términos"

Resumen para apurados
- Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirmaron su separación tras casi tres años de relación. La decisión fue tomada en marzo y ambos aseguraron que el vínculo terminó en buenos términos.
- El romance inició en el Bailando 2023 y enfrentó rumores de crisis recientemente, alimentados por la ausencia de la modelo en el cumpleaños de Tinelli y supuestas presiones de un reality.
- El fin de esta pareja de alto perfil impacta en el espectáculo regional. Mientras Figueroa busca nuevos rumbos laborales, queda pendiente el estreno del reality sobre la familia Tinelli.
Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa y puso fin a una relación que se extendió durante casi tres años. “Solo puedo decir que estoy separado, que lo decidimos en el mes de marzo”, afirmó. Y agregó: “De mi parte fue en los mejores términos”.
Horas antes, la propia Milett había dado su versión en el programa Amor y Fuego, de Willax TV, donde también confirmó la ruptura y pidió respeto. “Todo lo que hago es honesto, sincero y transparente. No tengo nada que ocultar ni de qué esconderme. A quienes comentan sobre mi vida, les pido que hablen con la verdad, sin recurrir a mentiras ni difamaciones”, expresó.
Consultada sobre su situación sentimental, fue categórica: “Tomé la decisión de terminar mi relación a finales de marzo, así que actualmente estoy soltera”. Evitó profundizar en los motivos y remarcó su postura: “Espero que puedan respetar mi decisión. La relación terminó y me siento tranquila y firme con lo que decidí”.
Durante la entrevista, insistió en su pedido de que no se distorsione la información. “No me gusta que se digan cosas que no son. Mi relación terminó a finales de marzo”, sostuvo. Y añadió: “Estamos en abril, estoy soltera, así que les pido que respeten mi situación y no continúen con especulaciones, porque ya me siento cansada”.
La relación entre Tinelli y Figueroa comenzó en el Bailando 2023, donde la conexión fue evidente desde el primer momento. En noviembre de ese año oficializaron el vínculo, que rápidamente captó la atención de los medios de Argentina y Perú. Desde entonces compartieron viajes, grabaciones y encuentros familiares, además de participar en el reality Los Tinelli, de Amazon Prime Video, aún sin estreno y centrado en la intimidad de la familia del conductor.
A lo largo del vínculo, la pareja convivió con la exposición mediática y con versiones recurrentes sobre crisis, sobre todo en los últimos meses. Uno de los episodios que alimentó los rumores fue la ausencia de Milett en el cumpleaños número 66 de Tinelli, celebrado en abril.
También circularon versiones en medios argentinos que atribuían la continuidad pública de la pareja a compromisos contractuales vinculados al reality, lo que habría sumado presión a la relación.
Durante casi tres años, ambos intentaron sostener la armonía lejos del foco, aunque las especulaciones nunca cesaron. Las consultas sobre el futuro, la convivencia y los proyectos en común se volvieron habituales en cada aparición pública.
Finalmente, la decisión de poner fin al vínculo marcó el cierre de una de las relaciones más seguidas del espectáculo regional. Milett adelantó que busca enfocarse en nuevos proyectos y atravesar esta etapa con tranquilidad, lejos de la exposición. Mientras tanto, el tema continúa generando repercusiones tanto en Argentina como en Perú.