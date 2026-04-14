Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa: "Fue en los mejores términos"

Horas antes, la propia Milett había dado su versión en el programa Amor y Fuego, de Willax TV, donde también confirmó la ruptura y pidió respeto. “Todo lo que hago es honesto, sincero y transparente. No tengo nada que ocultar ni de qué esconderme. A quienes comentan sobre mi vida, les pido que hablen con la verdad, sin recurrir a mentiras ni difamaciones”, expresó.