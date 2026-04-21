Hoy, en "Panorama Tucumano": consumos problemáticos, las dos caras de la misma moneda

Resumen para apurados
- Hoy a las 20:30, el programa Panorama Tucumano por LA GACETA Play debatirá sobre el consumo de drogas en la provincia con especialistas y analistas políticos en San Miguel de Tucumán.
- Bajo la conducción de Federico van Mameren, participarán Emilio Mustafá y Jorge Sánchez para analizar el impacto social de las adicciones y la realidad de los barrios vulnerables.
- El ciclo busca visibilizar una problemática persistente en la agenda pública tucumana, reafirmando su rol como espacio de debate e información sensible desde su creación en 2017.
Esta noche, en Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play conducido por Federico van Mameren, se abordará una de las problemáticas más sensibles y persistentes de la provincia: el consumo de drogas.
Entre los invitados estará Emilio Francisco Mustafá, psicólogo social con una extensa trayectoria en el trabajo territorial y en la lucha contra las adicciones en barrios vulnerables de Tucumán. Actualmente, se desempeña como Director de Asistencia y Prevención de Adicciones de la provincia, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo.
También participará Jorge Sánchez, médico legista y docente universitario, especializado en farmacología y auditoría de medicamentos. Además, es presidente de la Fundación Ariadna.
Además, estarán presentes los stickers de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.
En el segmento “Punto y Aparte”, un espacio de análisis con periodistas de la redacción, participarán Indalecio Sánchez, Roberto Delgado y Marcelo Aguaysol, quienes abordarán los temas más resonantes de la semana, con datos, claves e intercambios que buscan abrir el debate sobre la agenda pública.
Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).