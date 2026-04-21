Internas en Concepción: el Concejo rechazó el pedido de licencia anual de Molinuevo

La determinación del Concejo ocurre un mes después de que los ediles rechazaran el pedido de Molinuevo de posponer la apertura de sesiones ordinarias de Concepción para el día siguiente, para que él pudiera participar del mismo acto en el Congreso de la Nación. En ese entonces se desató una polémica que terminó con un cuerpo de concejales que sesionó sin la presencia de su jefe municipal.