Internas en Concepción: el Concejo rechazó el pedido de licencia anual de Molinuevo

Las rispideces entre el Concejo Deliberante y la Municipalidad de Concepción se dejaron ver en la última sesión parlamentaria. El intendente Alejandro Molinuevo solicitó al cuerpo la habilitación para disponer de 45 días anuales de licencia para viajes oficiales, pero el pedido fue bloqueado por la oposición. El jefe municipal asegura que buscan “incomodarlo”, mientras que del otro lado reclaman que el titular del Ejecutivo asume “un rol de víctima”.
El pedido se trató en sesión especial ayer. Allí, el Concejo rechazó por mayoría -el cuerpo está integrado por ocho opositores y cuatro oficialistas- cualquier tipo de esquema de licencia “abierta” para Molinuevo. Sí le habilitaron el permiso para viajar por tres días hábiles para gestionar obras vinculadas a la Ruta 65 ante Vialidad Nacional, y por trámites con la Facultad Regional ante la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
El intendente consideró que la negativa responde a cuestiones políticas y que “no es habitual” que un cuerpo parlamentario se oponga a este tipo de pedidos. “Es más, de los 45 días que sí me dieron el año pasado, no llegué ni a usar 30. No sé cuál es el sentido; acá hay mucho de política y de enfrentamiento”, dijo a LA GACETA.
Molinuevo aclaró que acatará las órdenes dispuestas por los ediles y aseguró que “además de informar, siempre rindo cuentas de todo; pido facturas de hotel y de los viáticos. Estoy súper tranquilo con eso”. Pero advirtió que “no es usual que esto pase, así que voy a estudiar a fondo la situación porque en ningún lado piden eso, hasta el mismo gobernador tiene días disponibles al año”.
En tanto, la presidenta del Concejo, Mercedes Benítez (Partido Justicialista), indicó que la intención no es “coartar” la posibilidad de que Molinuevo gestione obras o proyectos para Concepción fuera de la Provincia, sino llevar un manejo más ordenado de los días, los motivos y las condiciones de viaje del intendente y no otorgárselos de manera “libre”.
“El intendente puede viajar cuando quiera, pero que envíe el pedido, la comitiva que lo acompaña y el trámite que va a realizar, porque hasta ahora no hemos visto ninguno y la ley establece que él debe viajar con la autorización del Concejo Deliberante”, resaltó Benítez. Y agregó: “por ejemplo, fueron las inundaciones y él había sacado sus días de licencia y no sabíamos dónde estaba ni cómo comunicarnos”.
Las tensiones entre los poderes del Estado no son nuevas. Molinuevo consideró que en el comienzo de la gestión hubo una buena comunicación, pero que luego el trato se enfrió. "Nosotros hemos cumplido con ellos, pero sin embargo no vemos reciprocidad de su parte", subrayó.
Por su parte, Benítez respondió que, desde su lugar como presidenta del Concejo, mantiene "las puertas abiertas" para dialogar con el intendente. "Pero yo siento en él a un hombre lejano que no respeta la autonomía de poderes", cerró.
La determinación del Concejo ocurre un mes después de que los ediles rechazaran el pedido de Molinuevo de posponer la apertura de sesiones ordinarias de Concepción para el día siguiente, para que él pudiera participar del mismo acto en el Congreso de la Nación. En ese entonces se desató una polémica que terminó con un cuerpo de concejales que sesionó sin la presencia de su jefe municipal.