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El Gobierno provincial lanza un plan de obras en el río Chirimayo, de Concepción

"Gracias a los estudios de nuestros técnicos de Vialidad, sabemos que el puente no tiene problemas estructurales", aseguró el ministro Nazur.

El Gobierno provincial lanza un plan de obras en el río Chirimayo, de Concepción
Hace 8 Min

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Tucumán inició obras en el río Chirimayo, Concepción, para reparar el puente de calle San Martín tras las crecidas, garantizando su reapertura en un plazo de un mes.
  • Vialidad confirmó que no existen daños estructurales. El plan integral contempla la reconstrucción de estribos con gaviones, movimientos de suelo y la rectificación de los márgenes.
  • La intervención busca prevenir futuros socavamientos y proteger la infraestructura urbana de la zona, asegurando la transitabilidad y la seguridad hídrica frente a nuevas crecidas.
Resumen generado con IA

El Gobierno provincial puso en marcha un plan de intervención técnica y vial en la intersección del río Chirimayo y la calle San Martín, en la ciudad de Concepción. 

El objetivo primordial es "restituir la losa de aproximación y el estribo derecho del puente, los cuales sufrieron daños por el impacto de las crecidas y la dinámica fluvial de la zona", se dio a conocer de manera oficial.

Tras una exhaustiva inspección de los peritos, se determinó que el puente no presenta riesgos estructurales, lo que permite centrar los esfuerzos en obras de defensa mecánica que dará la seguridad al tránsito vehicular en un plazo estimado de un mes, explicaron fuentes oficiales.

Además, señalaron que la obra contempla "una solución integral que combina ingeniería hidráulica y vial". "Por un lado, se ejecuta la reconstrucción del estribo mediante el uso de gaviones y movimientos de suelo controlados. Por otro lado, para evitar futuros socavamientos, se proyectó la construcción de una serie de espigones en la margen derecha del río y la rectificación de los márgenes", indicaron desde el Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Marcelo Nazur.

Recorrida

Estas tareas, que se extenderán durante los próximos cuatro meses en su fase de protección hídrica, "buscan mitigar el incremento de las velocidades de escurrimiento que históricamente han puesto en riesgo la infraestructura urbana de la zona, asegurando una convivencia armoniosa entre el cauce y la ciudad".

Durante una recorrida, el ministro detalló el alcance de la intervención. "Por instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo decidimos avanzar con la rectificación de los márgenes del río Chirimayo y colaborar con el municipio para dejar el puente de calle San Martín transitable lo antes posible. Gracias a los estudios de nuestros técnicos de Vialidad, sabemos que el puente no tiene problemas estructurales; el inconveniente está en el estribo y lo vamos a solucionar con gaviones y la construcción de espigones para evitar erosiones en futuras crecidas", afirmó Nazur.

A la vez, estimó que “la recuperación del puente y el tránsito será en un mes, mientras que las obras de defensa del río llevarán entre tres y cuatro meses". "Aquí está todo el estamento técnico y operativo de la Provincia trabajando en equipo para el beneficio de todos los vecinos de Concepción", agregó Nazur.

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