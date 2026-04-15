El Gobierno provincial lanza un plan de obras en el río Chirimayo, de Concepción

Durante una recorrida, el ministro detalló el alcance de la intervención. "Por instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo decidimos avanzar con la rectificación de los márgenes del río Chirimayo y colaborar con el municipio para dejar el puente de calle San Martín transitable lo antes posible. Gracias a los estudios de nuestros técnicos de Vialidad, sabemos que el puente no tiene problemas estructurales; el inconveniente está en el estribo y lo vamos a solucionar con gaviones y la construcción de espigones para evitar erosiones en futuras crecidas", afirmó Nazur.