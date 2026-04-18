Amenaza de tiroteo en un colegio de Concepción: secuestran dispositivos y analizan conexiones con redes sociales

La fiscal Rivadeneira señaló que el objetivo no es solo determinar la autoría de las dos adolescentes identificadas, sino también establecer si fueron utilizadas o incitadas por personas mayores de edad. Según informó el MPF, ya se registraron al menos 40 denuncias similares en distintas instituciones de la provincia. La principal hipótesis apunta a la existencia de un “desafío viral”, mediante el cual adultos desconocidos aprovecharían las redes sociales para generar pánico social utilizando a menores como intermediarias.