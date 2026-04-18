Amenaza de tiroteo en un colegio de Concepción: secuestran dispositivos y analizan conexiones con redes sociales
El Ministerio Fiscal investiga una denuncia por intimidación pública contra el Instituto San Luis Gonzaga. Analizan si adolescentes fueron incitadas por adultos en el marco de un "desafío viral".
Resumen para apurados
- La Justicia allanó viviendas en Concepción tras una amenaza de tiroteo en el colegio San Luis Gonzaga para investigar intimidación pública y recolectar evidencia este sábado.
- El operativo surge tras mensajes en WhatsApp y pintadas en baños. Se secuestraron dispositivos para indagar si las menores fueron incitadas por adultos bajo retos virales.
- La fiscalía busca frenar una ola de amenazas escolares en la provincia. Se evalúa el impacto de redes sociales y la responsabilidad de adultos en delitos de pánico social.
En el marco de una investigación por el delito de intimidación pública, la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Centro Judicial Capital, bajo la dirección de Marta Mariana Rivadeneira, coordinó una serie de allanamientos en el sur de la provincia para esclarecer una amenaza de tiroteo dirigida contra el Instituto San Luis Gonzaga, en Concepción.
Las medidas judiciales, autorizadas por el juez Federico Moeykens, se originaron a partir de una denuncia que alertaba sobre inscripciones en los sanitarios del establecimiento educativo y la circulación de mensajes a través de WhatsApp en los que se advertía sobre un presunto ataque armado previsto para el viernes 17 de abril.
Desde el inicio de las actuaciones, el Ministerio Fiscal (MPF) mantuvo una intervención activa. El prosecretario Patricio Reynoso y el auxiliar fiscal Leandro David Abdala supervisaron las tareas de constatación y la recolección de evidencias digitales, que incluyen capturas de pantalla de estados de WhatsApp y otros canales donde se viralizó la amenaza.
La fiscal Rivadeneira señaló que el objetivo no es solo determinar la autoría de las dos adolescentes identificadas, sino también establecer si fueron utilizadas o incitadas por personas mayores de edad. Según informó el MPF, ya se registraron al menos 40 denuncias similares en distintas instituciones de la provincia. La principal hipótesis apunta a la existencia de un “desafío viral”, mediante el cual adultos desconocidos aprovecharían las redes sociales para generar pánico social utilizando a menores como intermediarias.
Los allanamientos, realizados este sábado por la División de Delitos Telemáticos, se llevaron a cabo en una vivienda del barrio CGT, en la ciudad de Concepción, y en otro inmueble ubicado en la localidad de Arcadia.
Si bien no se ordenaron detenciones debido al carácter excepcional del Sistema de Justicia Penal Juvenil, el MPF dispuso el secuestro de dispositivos electrónicos como celulares, tablets, computadoras y notebooks, además de medios de almacenamiento externo y eventuales armas de fuego o municiones.
En paralelo, la Justicia ordenó la intervención urgente de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAYF), con el objetivo de garantizar el acompañamiento y la protección integral de las adolescentes involucradas, preservando su dignidad y privacidad mientras avanza la investigación para determinar el origen de estas amenazas que afectan la seguridad pública.