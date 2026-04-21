Roberto Sánchez no descarta ser candidato en Concepción y admite que su relación con Alejandro Molinuevo “ya no es la misma”

A pesar de la distancia temporal, el dirigente radical no descartó competir por la intendencia de Concepción. “Es una opción. No la descarto para nada”, afirmó. En ese marco, remarcó su preferencia por la gestión ejecutiva. “Siempre me ha gustado esa parte. Tuve la oportunidad de ser elegido dos veces en la Municipalidad y es un ámbito donde me siento cómodo, por mi experiencia en la actividad privada y en el manejo de equipos”.