Roberto Sánchez no descarta ser candidato en Concepción y admite que su relación con Alejandro Molinuevo “ya no es la misma”
Resumen para apurados
- Roberto Sánchez no descarta postularse para intendente de Concepción en las próximas elecciones en Tucumán para reordenar su espacio político y volver a la gestión municipal.
- El ex diputado admitió que su vínculo con el intendente Molinuevo se enfrió, pero espera recomponerlo. Cree que el clima electoral surgirá recién después del próximo Mundial.
- La posible candidatura de Sánchez redefine el escenario político local. Su regreso a la intendencia buscaría consolidar el liderazgo radical y priorizar la gestión ejecutiva regional.
El ex diputado nacional, Roberto Sánchez, dejó abierta la posibilidad de postularse a la intendencia de Concepción en las próximas elecciones y aseguró que, aunque aún falta para el proceso electoral, su espacio buscará reordenarse y participar activamente en el escenario local.
“Falta mucho todavía. Hoy la gente está en otra cosa, preocupada por el día a día y por llegar a fin de mes. No está pensando en las elecciones del año que viene”, señaló Sánchez durante una entrevista con LA GACETA.
En ese sentido, consideró que el calendario electoral todavía es lejano y que incluso factores externos podrían influir en el interés ciudadano. “Seguramente el Mundial va a ser algo determinante. Hasta que no pase, no creo que haya clima político”, sostuvo.
A pesar de la distancia temporal, el dirigente radical no descartó competir por la intendencia de Concepción. “Es una opción. No la descarto para nada”, afirmó. En ese marco, remarcó su preferencia por la gestión ejecutiva. “Siempre me ha gustado esa parte. Tuve la oportunidad de ser elegido dos veces en la Municipalidad y es un ámbito donde me siento cómodo, por mi experiencia en la actividad privada y en el manejo de equipos”.
Sánchez también planteó la necesidad de reorganizar el espacio político al que pertenece. “Hay lugar para seguir defendiendo a los tucumanos. Hay que reordenarlo y reactivarlo”, expresó, al tiempo que anticipó que participará de los diálogos y acuerdos cuando se acerquen los tiempos electorales.
Por otra parte, se refirió a su vínculo con el actual intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo. Si bien reconoció que la relación no atraviesa su mejor momento, se mostró optimista respecto a una posible recomposición. “No está mal, pero no está como el año pasado quizás. Tengo esperanza de que se pueda llegar a buenos acuerdos por el bien de la ciudad”, concluyó.