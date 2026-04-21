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Con un concierto especial en el Teatro San Martín, Tucumán le rendirá un homenaje al papa Francisco

La velada se llevará a cabo el viernes 24 de abril, a las 21. Entradas disponibles.

ANTE EL MUNDO. Fue elegido Papa el 13 de marzo de 2013, y ese día se asomó sonriente al balcón central de la Basílica de San Pedro. ANTE EL MUNDO. Fue elegido Papa el 13 de marzo de 2013, y ese día se asomó sonriente al balcón central de la Basílica de San Pedro.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán rendirá homenaje al papa Francisco con un concierto el viernes 24 de abril a las 21 en el Teatro San Martín, al cumplirse un año de su fallecimiento.
  • La Orquesta Estable, dirigida por Yeny Delgado, interpretará obras de Price y Mendelssohn. El evento busca honrar el legado espiritual del pontífice mediante la música clásica.
  • Esta iniciativa cultural refuerza el vínculo de la provincia con la figura del papa argentino y promueve valores de compromiso y empatía a través de expresiones artísticas.
Resumen generado con IA

El Ente Cultural de Tucumán invitó a la comunidad a participar del “Concierto homenaje al papa Francisco”, una propuesta musical que conmemora el primer aniversario del fallecimiento del pontífice argentino.

La velada se llevará a cabo el viernes 24 de abril, a las 21, en el Teatro San Martín. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma online oficial y en la boletería del teatro.

El concierto estará a cargo de la Orquesta Estable de la Provincia, bajo la dirección de la maestra Yeny Delgado, y contará con la participación como solista del violinista Franco Ruiz Falci. La propuesta artística busca rendir tributo al legado espiritual y humano del papa Francisco mediante un repertorio que evoca valores como la empatía, el compromiso con el prójimo y el cuidado de la creación.

El programa musical se iniciará con “Adoration”, de la compositora Florence Price, una pieza breve que propone un clima de introspección y recogimiento. A continuación, se interpretará el Concierto para violín en re menor de Félix Mendelssohn, obra que destaca por el diálogo expresivo entre el solista y la orquesta.

El cierre estará a cargo de la Sinfonía n.º 4 “Italiana”, también de Mendelssohn, una de las composiciones más celebradas del repertorio sinfónico, inspirada en su paso por Italia y caracterizada por su vitalidad y espíritu festivo.

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