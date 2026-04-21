Con un concierto especial en el Teatro San Martín, Tucumán le rendirá un homenaje al papa Francisco

El concierto estará a cargo de la Orquesta Estable de la Provincia, bajo la dirección de la maestra Yeny Delgado, y contará con la participación como solista del violinista Franco Ruiz Falci. La propuesta artística busca rendir tributo al legado espiritual y humano del papa Francisco mediante un repertorio que evoca valores como la empatía, el compromiso con el prójimo y el cuidado de la creación.