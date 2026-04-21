Hoy se cumple un año de la muerte del papa Francisco: 10 fotos para conmemorar su pontificado

Sin embargo, su recuerdo no quedó reducido a los análisis institucionales. Durante este primer año sin Francisco, la memoria del pontífice argentino se expresó en gestos concretos y profundamente humanos. En Tucumán, uno de los homenajes más significativos fue la realización de un mural en las paredes del penal de Villa Urquiza. Allí, internos plasmaron la imagen del Papa como símbolo de esperanza y redención. La escena resumió con fuerza una de las marcas más profundas del pontífice: la convicción de que nadie queda excluido de la posibilidad de reconstruirse. El mural no sólo fue una obra artística, sino también una forma de traducir en imágenes el mensaje de misericordia que Francisco predicó durante años.