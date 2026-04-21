Hoy se cumple un año de la muerte del papa Francisco: 10 fotos para conmemorar su pontificado

Hoy se cumple un año de la muerte del papa Francisco, y su figura sigue despertando emociones, debates y homenajes que atraviesan fronteras. En Tucumán, como en buena parte de la Argentina, su ausencia dejó una huella profunda, no sólo en el plano espiritual sino también en la vida cultural y social. A un año de su partida, distintas expresiones artísticas, reflexiones históricas y testimonios permiten reconstruir la dimensión de un legado que todavía interpela.
La muerte de Francisco marcó el final de un pontificado que transformó la Iglesia católica y dejó abiertos procesos de cambio que aún continúan. Su apuesta por una Iglesia más cercana a los pobres, su insistencia en el diálogo interreligioso y su prédica permanente en favor de los descartados redefinieron la figura del papado en el siglo XXI. En ese sentido, especialistas y observadores coinciden en que León XIV, su sucesor, debía administrar y profundizar un camino que Francisco dejó iniciado, con reformas pastorales y una nueva sensibilidad social dentro del Vaticano.
Sin embargo, su recuerdo no quedó reducido a los análisis institucionales. Durante este primer año sin Francisco, la memoria del pontífice argentino se expresó en gestos concretos y profundamente humanos. En Tucumán, uno de los homenajes más significativos fue la realización de un mural en las paredes del penal de Villa Urquiza. Allí, internos plasmaron la imagen del Papa como símbolo de esperanza y redención. La escena resumió con fuerza una de las marcas más profundas del pontífice: la convicción de que nadie queda excluido de la posibilidad de reconstruirse. El mural no sólo fue una obra artística, sino también una forma de traducir en imágenes el mensaje de misericordia que Francisco predicó durante años.
Incluso las fechas simbólicas siguieron renovando su presencia. Cuando en diciembre hubiera cumplido 89 años, surgieron nuevas evocaciones sobre aspectos menos conocidos de su biografía: sus años de trabajo en la juventud, sus hábitos austeros y las historias que alimentaron la imagen de un pontífice cercano y sencillo. Esos recuerdos volvieron a poner en primer plano el perfil humano de Jorge Bergoglio, el sacerdote argentino que llegó al Vaticano sin perder las formas ni los gestos de su origen.
Esa dimensión humana fue precisamente la que destacaron quienes mejor lo conocieron. Guillermo Marco, uno de sus colaboradores más cercanos, aseguró que “muchos argentinos se lo perdieron”, en alusión a la dificultad que existió en el país para valorar plenamente su figura mientras ejercía el pontificado. Su reflexión resume una paradoja que acompañó a Francisco: admirado en el mundo por su liderazgo moral, discutido y a veces incomprendido en su propia tierra.
Otra perspectiva
Aun así, el paso del tiempo parece haber consolidado otra perspectiva. El debate sobre si Francisco se encuentra entre los mejores papas de la historia ya forma parte de las discusiones sobre su legado. La comparación con otros pontífices relevantes muestra la magnitud de la huella que dejó: fue el primer papa latinoamericano, el primer jesuita en llegar al trono de Pedro y el hombre que colocó temas como la pobreza, la migración y el cuidado ambiental en el centro de la agenda eclesial global. Su influencia excedió a la Iglesia y alcanzó la política internacional, la cultura y la sensibilidad social contemporánea.
Tal vez por eso, un año después de su muerte, la figura de Francisco permanece viva en gestos cotidianos, en homenajes populares y en preguntas abiertas sobre el rumbo de la Iglesia y del mundo. En Tucumán, los murales, los documentales y los recuerdos construyeron una memoria cercana y tangible. Y en la Argentina, donde su figura despertó amores y resistencias, comienza a consolidarse una certeza: la dimensión histórica de Francisco será cada vez más evidente con el paso de los años.
A un año de su partida, el legado del papa argentino no se mide sólo por las reformas que impulsó o por la magnitud de su liderazgo global, sino también por la capacidad de seguir inspirando esperanza. Esa quizás sea la herencia más profunda de Francisco: haber demostrado que la fe, la cercanía y la compasión todavía pueden dejar marcas duraderas en la historia y en la vida cotidiana de la gente.