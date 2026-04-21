Secciones
SociedadActualidad

Hoy se cumple un año de la muerte del papa Francisco: 10 fotos para conmemorar su pontificado

Las primeras horas del 21 de abril de 2025 sacudieron al mundo con la noticia de su muerte.

EN EL VATICANO. Esta foto recorrió el mundo: el papa Francisco saludaba a los fieles y de pronto se posó una paloma en su mano. EN EL VATICANO. Esta foto recorrió el mundo: el papa Francisco saludaba a los fieles y de pronto se posó una paloma en su mano.
21 Abril 2026

Hoy se cumple un año de la muerte del papa Francisco, y su figura sigue despertando emociones, debates y homenajes que atraviesan fronteras. En Tucumán, como en buena parte de la Argentina, su ausencia dejó una huella profunda, no sólo en el plano espiritual sino también en la vida cultural y social. A un año de su partida, distintas expresiones artísticas, reflexiones históricas y testimonios permiten reconstruir la dimensión de un legado que todavía interpela.

La muerte de Francisco marcó el final de un pontificado que transformó la Iglesia católica y dejó abiertos procesos de cambio que aún continúan. Su apuesta por una Iglesia más cercana a los pobres, su insistencia en el diálogo interreligioso y su prédica permanente en favor de los descartados redefinieron la figura del papado en el siglo XXI. En ese sentido, especialistas y observadores coinciden en que León XIV, su sucesor, debía administrar y profundizar un camino que Francisco dejó iniciado, con reformas pastorales y una nueva sensibilidad social dentro del Vaticano.

ANTE EL MUNDO. Fue elegido Papa el 13 de marzo de 2013, y ese día se asomó sonriente al balcón central de la Basílica de San Pedro. ANTE EL MUNDO. Fue elegido Papa el 13 de marzo de 2013, y ese día se asomó sonriente al balcón central de la Basílica de San Pedro.
CON SU PREDECESOR. El papa Francisco y el papa emérito Benedicto XVI se reunieron el 23 de marzo de 2013 en Castel Gandolfo. CON SU PREDECESOR. El papa Francisco y el papa emérito Benedicto XVI se reunieron el 23 de marzo de 2013 en Castel Gandolfo.
CON EL “DIEZ”. Francisco y Diego Maradona se reunieron en el Vaticano, en septiembre de 2014, mostrándose afecto mutuo y admiración. CON EL “DIEZ”. Francisco y Diego Maradona se reunieron en el Vaticano, en septiembre de 2014, mostrándose afecto mutuo y admiración.

Sin embargo, su recuerdo no quedó reducido a los análisis institucionales. Durante este primer año sin Francisco, la memoria del pontífice argentino se expresó en gestos concretos y profundamente humanos. En Tucumán, uno de los homenajes más significativos fue la realización de un mural en las paredes del penal de Villa Urquiza. Allí, internos plasmaron la imagen del Papa como símbolo de esperanza y redención. La escena resumió con fuerza una de las marcas más profundas del pontífice: la convicción de que nadie queda excluido de la posibilidad de reconstruirse. El mural no sólo fue una obra artística, sino también una forma de traducir en imágenes el mensaje de misericordia que Francisco predicó durante años.

BANDERA ARGENTINA. Cada vez que el Papa efectuaba sus recorridas por la plaza, lo acompañaba alguna enseña celeste y blanca. BANDERA ARGENTINA. Cada vez que el Papa efectuaba sus recorridas por la plaza, lo acompañaba alguna enseña celeste y blanca.
EN SILLA DE RUEDAS. Basílica de San Pedro, abril de 2025: apareció por sorpresa y recorrió el templo para rezar y ver trabajos de restauración. EN SILLA DE RUEDAS. Basílica de San Pedro, abril de 2025: apareció por sorpresa y recorrió el templo para rezar y ver trabajos de restauración.
CON PRESIDENTE ARGENTINOS. Mantuvo reuniones con Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei. CON PRESIDENTE ARGENTINOS. Mantuvo reuniones con Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei.

Incluso las fechas simbólicas siguieron renovando su presencia. Cuando en diciembre hubiera cumplido 89 años, surgieron nuevas evocaciones sobre aspectos menos conocidos de su biografía: sus años de trabajo en la juventud, sus hábitos austeros y las historias que alimentaron la imagen de un pontífice cercano y sencillo. Esos recuerdos volvieron a poner en primer plano el perfil humano de Jorge Bergoglio, el sacerdote argentino que llegó al Vaticano sin perder las formas ni los gestos de su origen.

San Lorenzo homenajeará al Papa Francisco a un año de su muerte

San Lorenzo homenajeará al Papa Francisco a un año de su muerte

Esa dimensión humana fue precisamente la que destacaron quienes mejor lo conocieron. Guillermo Marco, uno de sus colaboradores más cercanos, aseguró que “muchos argentinos se lo perdieron”, en alusión a la dificultad que existió en el país para valorar plenamente su figura mientras ejercía el pontificado. Su reflexión resume una paradoja que acompañó a Francisco: admirado en el mundo por su liderazgo moral, discutido y a veces incomprendido en su propia tierra.

Otra perspectiva

Aun así, el paso del tiempo parece haber consolidado otra perspectiva. El debate sobre si Francisco se encuentra entre los mejores papas de la historia ya forma parte de las discusiones sobre su legado. La comparación con otros pontífices relevantes muestra la magnitud de la huella que dejó: fue el primer papa latinoamericano, el primer jesuita en llegar al trono de Pedro y el hombre que colocó temas como la pobreza, la migración y el cuidado ambiental en el centro de la agenda eclesial global. Su influencia excedió a la Iglesia y alcanzó la política internacional, la cultura y la sensibilidad social contemporánea.

EN AUSCHWITZ-BIRKENAU. En 2016 recorrió el lugar en silencio como gesto de homenaje a las víctimas del Holocausto. EN AUSCHWITZ-BIRKENAU. En 2016 recorrió el lugar en silencio como gesto de homenaje a las víctimas del Holocausto.
TIEMPOS DE PANDEMIA. Ante una plaza de San Pedro vacía, Francisco de todas formas mantuvo su gesto de enviar mensajes a todo el mundo. TIEMPOS DE PANDEMIA. Ante una plaza de San Pedro vacía, Francisco de todas formas mantuvo su gesto de enviar mensajes a todo el mundo.
EL FINAL. El deceso ocurrió el lunes 21 de abril de 2025, a la edad de 88 años; su cuerpo fue expuesto por tres días en la Basílica de San Pedro. EL FINAL. El deceso ocurrió el lunes 21 de abril de 2025, a la edad de 88 años; su cuerpo fue expuesto por tres días en la Basílica de San Pedro.

Tal vez por eso, un año después de su muerte, la figura de Francisco permanece viva en gestos cotidianos, en homenajes populares y en preguntas abiertas sobre el rumbo de la Iglesia y del mundo. En Tucumán, los murales, los documentales y los recuerdos construyeron una memoria cercana y tangible. Y en la Argentina, donde su figura despertó amores y resistencias, comienza a consolidarse una certeza: la dimensión histórica de Francisco será cada vez más evidente con el paso de los años.

El "cura DJ" hizo vibrar Plaza de Mayo con un show multitudinario en homenaje al Papa Francisco

El cura DJ hizo vibrar Plaza de Mayo con un show multitudinario en homenaje al Papa Francisco

A un año de su partida, el legado del papa argentino no se mide sólo por las reformas que impulsó o por la magnitud de su liderazgo global, sino también por la capacidad de seguir inspirando esperanza. Esa quizás sea la herencia más profunda de Francisco: haber demostrado que la fe, la cercanía y la compasión todavía pueden dejar marcas duraderas en la historia y en la vida cotidiana de la gente.

Temas TucumánJorge Mario BergoglioPenal de Villa UrquizaPapa FranciscoArgentinaEl VaticanoLeón XIV
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Becas de arte e idiomas en Japón para argentinos: cómo postularse y viajar a Asia este año

Becas de arte e idiomas en Japón para argentinos: cómo postularse y viajar a Asia este año

Lo más popular
De la hoja de coca a la droga: el mapa de un sistema sin control
1

De la hoja de coca a la droga: el mapa de un sistema sin control

2

Los adolescentes en las redes y los adultos en deuda

3

Cartas de lectores: “Arriero de ansiedades”

4

Cartas de lectores: “Carga para el Estado”

5

Cartas de lectores: Perdición

Ranking notas premium
Atlético Tucumán y el riesgo de un plan sin margen de error
1

Atlético Tucumán y el riesgo de un plan sin margen de error

Casas que flotan, torres imposibles y dos paisajes entrelazados: los Valles y la ciudad
2

Casas que flotan, torres imposibles y dos paisajes entrelazados: los Valles y la ciudad

Los cinco ejes de la obra que modernizará la Terminal de Ómnibus de Tucumán
3

Los cinco ejes de la obra que modernizará la Terminal de Ómnibus de Tucumán

Revés para el Secretario de Energía: la víctima impugnó el acuerdo y exige que el funcionario rinda cuentas
4

Revés para el Secretario de Energía: la víctima impugnó el acuerdo y exige que el funcionario rinda cuentas

Yerba Buena se transforma: más comercios, más oficinas, nuevos desafíos
5

Yerba Buena se transforma: más comercios, más oficinas, nuevos desafíos

Más Noticias
El costado futbolero de Luis Brandoni: cuál era el club del que era fanático el actor argentino

El costado futbolero de Luis Brandoni: cuál era el club del que era fanático el actor argentino

Lluvias en Tucumán: el balance del temporal dejó mucha agua, pero sin evacuados

Lluvias en Tucumán: el balance del temporal dejó mucha agua, pero sin evacuados

Amenazas de tiroteo: “Los operativos policiales continuarán en las escuelas”

Amenazas de tiroteo: “Los operativos policiales continuarán en las escuelas”

El Colegio del Sol activó protocolos tras hallar una amenaza de tiroteo para el martes

El Colegio del Sol activó protocolos tras hallar una amenaza de tiroteo para el martes

El tiempo en Tucumán: las lluvias llegaron para quedarse y traerán un leve descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: las lluvias llegaron para quedarse y traerán un leve descenso de la temperatura

Tormentas, lluvias y nevadas: 11 provincias están bajo alerta naranja y amarilla este lunes

Tormentas, lluvias y nevadas: 11 provincias están bajo alerta naranja y amarilla este lunes

Día de San Expedito en Tucumán: ni la lluvia pudo frenar el fervor de los fieles

Día de San Expedito en Tucumán: ni la lluvia pudo frenar el fervor de los fieles

Reflexión ante las amenazas de tiroteo: “Queremos que los padres estén en alerta y tengan miedo”

Reflexión ante las amenazas de tiroteo: “Queremos que los padres estén en alerta y tengan miedo”

Comentarios