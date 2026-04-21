¿Estás envejeciendo bien? cuatro pruebas sencillas para medir tu vitalidad hoy mismo

Pensar en el futuro puede dar un poco de vértigo, especialmente cuando nos preguntamos cómo nos encontraremos dentro de diez o veinte años: si podremos jugar con nuestros nietos o caminar con autonomía por una ciudad desconocida. Aunque no existe una bola de cristal, la ciencia ofrece herramientas simples para evaluar la trayectoria actual. Solo es necesario tomarse unos minutos para medir la fuerza, el equilibrio y la capacidad cardiovascular, aspectos que pueden predecir nuestra longevidad.