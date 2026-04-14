El nuevo concepto de longevidad al que se debe prestar atención para vivir más años

Longevidad, relaciones personales y salud mental

La gerontóloga indica que nuestro modo de envejecer no depende completamente de la genética, sino que hay mucho que está a nuestro alcance para mejorar nuestro futuro y, sobre todo, nuestra calidad de vida. Según explica, un 20% de nuestra longevidad está determinado por la genética, pero el 80% restante tiene que ver con nuestras propias elecciones y posibilidades de cuidar la salud.