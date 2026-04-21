Mirá el documental homenaje a Francisco, a un año de su muerte: "¡Todos, todos, todos!"

Un video homenaje al papa Francisco fue presentado este martes al cumplirse el primer aniversario de su muerte. La pieza incluye una narración visual que recorre los momentos más significativos de su pontificado y pone el foco en su legado pastoral. La producción, difundida a través de las plataformas oficiales, reúne imágenes de archivo y mensajes clave que marcaron su liderazgo al frente de la Iglesia.