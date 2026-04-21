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Mirá el documental homenaje a Francisco, a un año de su muerte: "¡Todos, todos, todos!"

El video llamado “¡Todos, todos, todos!” recorre en 27 minutos los momentos más significativos de su pontificado y destaca su legado de inclusión, paz y cercanía con las periferias.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Vatican News presentó el documental "¡Todos, todos, todos!" este martes al cumplirse un año de la muerte de Francisco, para honrar su legado de paz e inclusión global.
  • Con una duración de 27 minutos, la obra de los medios vaticanos recorre hitos del pontificado de Bergoglio, resaltando su compromiso con los pobres y el diálogo con el mundo.
  • Este homenaje busca consolidar la memoria activa del pontífice, proyectando su visión de fraternidad como una referencia ética ante los conflictos y tensiones sociales actuales.
Resumen generado con IA

Un video homenaje al papa Francisco fue presentado este martes al cumplirse el primer aniversario de su muerte. La pieza incluye una narración visual que recorre los momentos más significativos de su pontificado y pone el foco en su legado pastoral. La producción, difundida a través de las plataformas oficiales, reúne imágenes de archivo y mensajes clave que marcaron su liderazgo al frente de la Iglesia.

El documental, titulado “¡Todos, todos, todos!”, fue realizado de manera conjunta por Vatican News, Vatican Radio y L'Osservatore Romano. Con una duración de 27 minutos, el video toma como eje una de las expresiones más representativas de Jorge Bergoglio, vinculada a su llamado a una Iglesia abierta, cercana y comprometida con las periferias.

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La pieza audiovisual también recupera frases que sintetizan su pensamiento, como “Hemos recibido misericordia; seamos misericordiosos” y “cómo quisiera una Iglesia pobre y para los pobres”, pronunciada al inicio de su pontificado. 

A través de estos conceptos, el homenaje busca reflejar el espíritu de una gestión centrada en la inclusión, la paz y la fraternidad.

Con subtítulos en italiano, español e inglés, el material propone un recorrido por los años de Francisco como Papa mediante escenas que muestran una Iglesia en diálogo constante con el mundo y atenta a sus conflictos. Las imágenes resaltan tanto su cercanía con los fieles como sus reiterados llamados a la paz en un contexto global atravesado por tensiones, según información del sitio Vaticannews.

Más que una evocación, el video se presenta como una memoria activa que invita a reflexionar sobre la vigencia de su mensaje. A un año de su fallecimiento, el homenaje busca proyectar su legado como una referencia para el presente de la Iglesia y de la sociedad.

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