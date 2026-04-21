Secciones
Mundo

León XIV recordó a Francisco a un año de su muerte y llamó a sostener su legado

Desde África, el Papa destacó la huella espiritual y social de su antecesor y exhortó a mantener vivos los valores de alegría, misericordia y fraternidad en la Iglesia y la sociedad.

Papa Francisco. VATICANNEWS.VA Papa Francisco. VATICANNEWS.VA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • León XIV recordó este martes al papa Francisco desde África, al cumplirse un año de su fallecimiento, instando a la comunidad a mantener vigente su legado espiritual y social.
  • La conmemoración incluyó una misa en la Basílica de Santa María la Mayor y mensajes en redes sociales donde se destacaron los ejes de alegría, misericordia y fraternidad de Bergoglio.
  • Este homenaje busca consolidar la impronta de Francisco como guía para la Iglesia y la sociedad, promoviendo vínculos solidarios y un diálogo pastoral más cercano a nivel global.
Resumen generado con IA

Al cumplirse un año de la muerte del papa Francisco, León XIV lo recordó este martes con un mensaje en el que destacó la vigencia de su legado y llamó a continuar su impronta espiritual y social. La conmemoración, organizada por el Vaticano, incluyó una misa central y distintos homenajes al primer pontífice latinoamericano.

Desde África, donde se encuentra de viaje, León XIV envió un mensaje a través de su cuenta en la red social X en el que destacó la huella de su antecesor. “En el primer aniversario del nacimiento al cielo de nuestro querido Papa Francisco, sus palabras y sus gestos permanecen grabados en nuestros corazones”, expresó.

El pontífice instó a la comunidad católica y a la sociedad en general a mantener vivos los valores que marcaron el papado de Jorge Bergoglio. “Recojamos su legado proclamando siempre la alegría del Evangelio, anunciando la misericordia de Dios y promoviendo la fraternidad entre todos los hombres y mujeres del mundo”, indicó.

Milei en Jerusalén: solemne visita al Santo Sepulcro y un mensaje de reconciliación con el Papa Francisco

Milei en Jerusalén: solemne visita al Santo Sepulcro y un mensaje de reconciliación con el Papa Francisco

Durante la misa central celebrada en la Basílica de Santa María la Mayor, el mensaje fue leído ante los fieles, en una ceremonia que puso en primer plano la vigencia de su figura. La ausencia del Papa en Roma, debido a su gira internacional, no impidió que su voz estuviera presente en uno de los homenajes más significativos.

Los pilares del legado de Francisco

León XIV remarca que el legado de Francisco se sostiene en tres ejes fundamentales: la alegría del Evangelio, la misericordia y la fraternidad. Estos valores, señaló, deben renovarse de manera constante tanto en la vida de la Iglesia como en la práctica cotidiana de los creyentes.

Desde la cuenta Pontifex también se remarcó la importancia de preservar la memoria del pontífice argentino y de imitar su cercanía pastoral y su vocación de diálogo, rasgos que definieron su liderazgo durante años.

En esa línea, el actual papa alentó a que las enseñanzas de Francisco no queden limitadas al plano religioso, sino que se proyecten en la vida social, como una guía para construir vínculos más solidarios, consignó el diario "Ámbito".

Temas Estado de la Ciudad del VaticanoJorge Mario BergoglioAfricaIglesia CatólicaPapa FranciscoArgentinaLeón XIV
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Investigan el móvil del crimen de un jubilado en Tafí Viejo
1

Investigan el móvil del crimen de un jubilado en Tafí Viejo

La Cámara Federal de Tucumán apartó al juez de la causa en la que pidieron detener a Chiqui Tapia y a Toviggino
2

La Cámara Federal de Tucumán apartó al juez de la causa en la que pidieron detener a "Chiqui" Tapia y a Toviggino

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy
3

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy

Hoy se cumple un año de la muerte del papa Francisco: 10 fotos para conmemorar su pontificado
4

Hoy se cumple un año de la muerte del papa Francisco: 10 fotos para conmemorar su pontificado

La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes
5

La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes

Ranking notas premium
Agresión a Pelli: la querella reprocha un cambio de 180 grados en la teoría del MPF
1

Agresión a Pelli: la querella reprocha un cambio "de 180 grados" en la teoría del MPF

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”
2

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”

Presunto tráfico de influencias: las notas del celular que comprometen a Ontiveros
3

Presunto tráfico de influencias: las notas del celular que comprometen a Ontiveros

El plan más ambicioso para rediseñar El Bajo, 56 años atrás
4

El plan más ambicioso para rediseñar El Bajo, 56 años atrás

La ilusión de la grieta en Tucumán y el enigma de los 10 puntos
5

La ilusión de la grieta en Tucumán y el enigma de los 10 puntos

Más Noticias
La Cámara Federal de Tucumán apartó al juez de la causa en la que pidieron detener a Chiqui Tapia y a Toviggino

La Cámara Federal de Tucumán apartó al juez de la causa en la que pidieron detener a "Chiqui" Tapia y a Toviggino

Fanatismo y terror en Teotihuacán: quién era el tirador que mató a una turista e hirió a 13 personas

Fanatismo y terror en Teotihuacán: quién era el tirador que mató a una turista e hirió a 13 personas

La ilusión de la grieta en Tucumán y el enigma de los 10 puntos

La ilusión de la grieta en Tucumán y el enigma de los 10 puntos

La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes

La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy

Delitos menores: cómo funcionan las reparaciones económicas y qué ocurre si no se cumplen

Delitos menores: cómo funcionan las reparaciones económicas y qué ocurre si no se cumplen

Investigan el móvil del crimen de un jubilado en Tafí Viejo

Investigan el móvil del crimen de un jubilado en Tafí Viejo

Denuncian que imputados no cumplen con los pagos por resarcimientos

Denuncian que imputados no cumplen con los pagos por resarcimientos

Comentarios