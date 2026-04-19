Ruta 34: detienen a una pareja que viajaba con su hija y 23 kilos de cocaína ocultos en el auto

Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 23 kilos con 310 gramos. Por disposición judicial, ambos adultos, de nacionalidad argentina, quedaron detenidos, mientras que la menor fue entregada a un familiar. Además, se dispuso el secuestro de la droga y del vehículo, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737.