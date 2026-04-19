Ruta 34: detienen a una pareja que viajaba con su hija y 23 kilos de cocaína ocultos en el auto

Resumen para apurados
- Gendarmería detuvo a una pareja en la Ruta 34, Salta, por transportar 23 kilos de cocaína ocultos en su auto mientras viajaban con su hija menor de edad hacia el norte del país.
- Efectivos de Aguaray hallaron 42 paquetes en un doble fondo del baúl tras notar irregularidades. La Fiscalía de Tartagal ordenó detener a los adultos y poner a la menor a resguardo.
- El operativo expone el uso de familias como fachada para el tráfico de drogas. Los detenidos enfrentan cargos bajo la Ley 23.737 mientras se intensifican los controles fronterizos.
Una pareja fue detenida tras ser descubierta transportando más de 23 kilos de cocaína ocultos en un vehículo en el que viajaban junto a su hija menor de edad. El procedimiento fue realizado por efectivos del Escuadrón 54 “Aguaray” de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional N° 34, a la altura del kilómetro 1.466.
El control se llevó a cabo sobre un automóvil Chevrolet Astra ocupado por los dos adultos y la niña. Durante la inspección inicial, los gendarmes detectaron irregularidades en el sector del baúl que hacían presumir la existencia de un doble fondo acondicionado para el transporte de estupefacientes.
Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal, que ordenó una requisa más exhaustiva. En presencia de testigos, los efectivos desmontaron parte de la estructura lateral del baúl y hallaron 42 paquetes rectangulares ocultos en compartimientos especialmente acondicionados, que contenían una sustancia blancuzca.
Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 23 kilos con 310 gramos. Por disposición judicial, ambos adultos, de nacionalidad argentina, quedaron detenidos, mientras que la menor fue entregada a un familiar. Además, se dispuso el secuestro de la droga y del vehículo, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737.