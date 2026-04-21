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A un año de la muerte del papa Francisco: qué homenajes habrá en Buenos Aires

Desde este martes habrá misas, caravanas, un musical que recorre su vida y una muestra artística.

Hoy se cumple un año de la muerte de Papa Franciso Hoy se cumple un año de la muerte de Papa Franciso Chequeado
Por LA GACETA Hace 31 Min

Resumen para apurados

  • Buenos Aires conmemora el primer aniversario de la muerte del papa Francisco con misas, caravanas y actos culturales para honrar su legado religioso y social en el país.
  • Tras su deceso a los 88 años, el pontífice es recordado con una misa central en Luján, un musical en Flores y una caravana de antorchas organizada por movimientos sociales.
  • Estas jornadas refuerzan su mensaje de inclusión y compromiso con los vulnerables, consolidando su influencia espiritual y política en la identidad de la Iglesia argentina.
Resumen generado con IA

A 12 meses del fallecimiento de Papa Francisco, miles de fieles vuelven a reunirse en la ciudad de Buenos Aires para rendir homenaje al primer pontífice argentino y latinoamericano. La fecha impulsa una agenda cargada de actividades religiosas, culturales y comunitarias que buscan mantener vivo su legado.

Las celebraciones comenzaron durante el fin de semana en la Plaza de Mayo, con una convocatoria masiva que incluyó un show del sacerdote y DJ portugués Guilherme Peixoto. A lo largo de la semana, la programación continuará con misas, conciertos, caravanas y propuestas artísticas que recorren la vida y el mensaje de Jorge Bergoglio.

San Lorenzo homenajeará al Papa Francisco a un año de su muerte

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El papa falleció a los 88 años en la residencia de Santa Marta, en el Vaticano, luego de un pontificado de 12 años marcado por la búsqueda de una Iglesia más cercana, inclusiva y comprometida con los sectores más vulnerables. Hoy, su figura vuelve a cobrar fuerza a través de estos encuentros que convocan a creyentes y admiradores.

  • El acto central será una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, prevista para este martes 21 de abril a las 17. La ceremonia estará presidida por Marcelo Colombo, titular de la Conferencia Episcopal Argentina, y contará con la participación de referentes políticos y sociales, aunque el presidente Javier Milei no asistirá por compromisos en el exterior.
  • Ese mismo día, a las 18, se realizará una caravana con antorchas organizada por Argentina Humana, el espacio liderado por Juan Grabois. La movilización partirá desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires —donde Bergoglio fue arzobispo— y culminará en Plaza Constitución, con el acompañamiento de organizaciones sociales.
  • En paralelo, la agenda cultural incluye la presentación del musical Francisco, el papa del Fin del Mundo, que tendrá lugar en la Basílica de San José de Flores. La obra propone un recorrido por la vida del pontífice, desde sus orígenes en Buenos Aires hasta su llegada al Vaticano.
  • Los homenajes continuarán el jueves 23 de abril con un concierto de música sacra en la Catedral Metropolitana, donde se interpretará el Réquiem de Verdi bajo la dirección de Pablo Quinteros.
  • Finalmente, el domingo 26, en el marco de la Jornada del Buen Pastor, diócesis de todo el país se sumarán con celebraciones especiales para recordar al papa Francisco y destacar su legado espiritual y social.
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