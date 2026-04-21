A un año de la muerte del papa Francisco: qué homenajes habrá en Buenos Aires

El papa falleció a los 88 años en la residencia de Santa Marta, en el Vaticano, luego de un pontificado de 12 años marcado por la búsqueda de una Iglesia más cercana, inclusiva y comprometida con los sectores más vulnerables. Hoy, su figura vuelve a cobrar fuerza a través de estos encuentros que convocan a creyentes y admiradores.